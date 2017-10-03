После референдума о независимости в Каталонии пройдет всеобщая забастовка профсоюзов

БАРСЕЛОНА, 3 октября. /ТАСС/. Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против "ограничения испанским государством демократических свобод" и "государственного насилия" начнется во вторник в Каталонии. Стачка проводится по инициативе крупнейшего профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) через два дня после референдума о независимости автономной области от Испании, который проходил на фоне столкновений между полицией и голосовавшими.

За свободу слова

Как подчеркнули в ВКТ, главное требование забастовщиков - прекратить ущемления свободы слова и собраний в Каталонии. "Хотя референдум 1 октября [о независимости Каталонии] далек от того, что мы считаем полноценным процессом самоопределения, мы в нашей организации считаем авторитарным ответ, который дало центральное правительство", - заявили в профсоюзе.

В связи с этим, указали в организации, каталонские трудящиеся намерены "активно защищать свободу от любых видов государственного подавления". "Мы призываем наших участников воплотить в жизнь - на улице и где угодно еще - эти принципы борьбы с подавлением и защиты прав и свобод, которые мы не дадим у себя отобрать", - настаивают в ВКТ.

Всеобщая стачка

Ожидается, что всеобщая забастовка охватит почти все сферы экономики Каталонии. Наиболее заметной стачка будет на транспорте. Так, метрополитен Барселоны не будет работать с 09:30 по местному времени (10:30 мск) до 17:00 (18:00 мск), ожидаются перебои в работе наземного общественного транспорта, перестанут ездить многие такси, отменены уже более 150 поездов междугородного сообщения.

Правительственные учреждения Каталонии также поддержали стачку, обязавшись гарантировать лишь "минимальный объем услуг", критически важный для населения. Это касается как административных заведений, так и больниц, где медики также поддержат по мере возможности протестное движение. Не будут работать и многочисленные музеи Барселоны, принимающие тысячи туристов ежедневно.

Помимо этого к стачке решили присоединиться даже футбольные клубы, играющие заметную роль в жизни каталонского общества. Так, "Барселона" объявила, что поддержит протест и во вторник футболисты "сине-гранатовых" не выйдут на тренировку. Позднее такое же решение приняли в клубе "Жирона".

Вместе с тем, некоторые крупные предприятия отказались последовать примеру большинства. В частности, в нормальном режиме намерен работать завод автомобилестроительной компании SEAT, также не собираются закрываться розничные магазины многих международных брендов и крупные банки.

Референдум в Каталонии

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек.

По данным правительства Каталонии, в голосовании смогли принять участие 2,26 млн жителей региона. Всего же право голоса имеют 5,31 млн каталонцев. Из голосовавших 90% высказались за независимость Каталонии от Испании, противники отделения автономии считали референдум незаконным и в большинстве своем голосование проигнорировали.