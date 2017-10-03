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Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59

Международная панорама
3 октября, 1:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Количество пострадавших увеличилось до 527 человек, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо

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© EPA-EFE/EUGENE GARCIA

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 59 человек, число пострадавших - до 527 человек.

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Такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции в понедельник, которую транслирует телекомпания CNN.

"Число пострадавших возросло и составляет 527 человек. Количество жертв теперь достигает 59 человек", - сказал он.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

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