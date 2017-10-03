Парламент Канады до 4 октября отложил принятие "Закона имени Сергея Магнитского"

ОТТАВА, 3 октября. /ТАСС/. Канадский парламент отложил в понедельник принятие "Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств" ("Закон имени Сергея Магнитского") до 4 октября.

Об этом стало известно во время прений в Палате общин (нижней палате), трансляция которых велась на сайте высшего законодательного органа страны.

Документ, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств.

Он был представлен на рассмотрение депутатов сенатором от оппозиционной Консервативной партии Райнел Андрейчук в мае 2016 года.