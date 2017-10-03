Белый дом: США ведут переговоры с КНДР только об освобождении американцев

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. США в настоящее время ведут переговоры с КНДР только об освобождении удерживаемых там американцев. Это сочла необходимым подчеркнуть в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Во время регулярного брифинга для журналистов ее попросили прояснить позицию президента Дональда Трампа, изложенную им в воскресенье в своем микроблоге в Twitter: "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано!" "Человеком-ракетой" глава администрации США называет в последнее время лидера КНДР Ким Чен Ына.
...Save your energy Rex, we'll do what has to be done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 October 2017
"Мы ясно изложили свою позицию: сейчас не время для переговоров, - сказала Сандерс. - Единственное, о чем мы с ними говорили и о чем будем говорить, это о возвращении домой удерживаемых ими американцев <...> Ни о чем другом мы сейчас с Северной Кореей говорить не будем".
По словам пресс-секретаря Белого дома, "в КНДР по-прежнему удерживаются трое американцев".
На уточняющий вопрос, считает ли президент, что прибегать к дипломатии в отношении КНДР не имеет смысла, она ответила: "Есть разница между переговорами и оказанием дипломатического давления. Мы по-прежнему поддерживаем необходимость оказания дипломатического давления на Северную Корею, что мы и продолжаем делать. Но сейчас не время вести переговоры с Северной Кореей".