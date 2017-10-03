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Белый дом: США ведут переговоры с КНДР только об освобождении американцев

Международная панорама
3 октября, 2:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

В то же время Сара Сандерс отметила, что Вашингтон поддерживает необходимость оказания дипломатического давления на Пхеньян

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. США в настоящее время ведут переговоры с КНДР только об освобождении удерживаемых там американцев. Это сочла необходимым подчеркнуть в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Во время регулярного брифинга для журналистов ее попросили прояснить позицию президента Дональда Трампа, изложенную им в воскресенье в своем микроблоге в Twitter: "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано!" "Человеком-ракетой" глава администрации США называет в последнее время лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Мы ясно изложили свою позицию: сейчас не время для переговоров, - сказала Сандерс. - Единственное, о чем мы с ними говорили и о чем будем говорить, это о возвращении домой удерживаемых ими американцев <...> Ни о чем другом мы сейчас с Северной Кореей говорить не будем".

По словам пресс-секретаря Белого дома, "в КНДР по-прежнему удерживаются трое американцев".

На уточняющий вопрос, считает ли президент, что прибегать к дипломатии в отношении КНДР не имеет смысла, она ответила: "Есть разница между переговорами и оказанием дипломатического давления. Мы по-прежнему поддерживаем необходимость оказания дипломатического давления на Северную Корею, что мы и продолжаем делать. Но сейчас не время вести переговоры с Северной Кореей".

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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