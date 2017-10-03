Вице-президент Эквадора подчинится решению об аресте, несмотря на "чувство протеста"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас заявил, что подчинится решению о своем аресте, несмотря на переполняющее его "чувство протеста". Об этом он написал в понедельник в своем микроблоге в Twitter.

"С чувством протеста я подчиняюсь этому бесчестному выпаду, сделанному в мой адрес; я все еще верю, что справедливость восторжествует, я докажу свою невиновность перед правосудием", - заявил политик. "При отсутствии доказательств, используя фальшивые аргументы, им остается только прибегнуть к суду Линча. Я обращусь во все национальные и международные инстанции для своей защиты", - добавил он.

Acato BAJO PROTESTA este infame atropello en mi contra, aún tengo fe en que la justicia se imponga, ante ella probaré mi inocencia. — Jorge Glas (@JorgeGlas) 2 October 2017

Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme. — Jorge Glas (@JorgeGlas) 2 October 2017

Ранее эквадорский судья Мигель Хурадо выдал ордер на арест Гласа по делу о коррупции, удовлетворив запрос генпрокурора республики Карлоса Баки Манчено. Он согласился с аргументами о том, что существует серьезный риск побега со стороны подозреваемого. Следователи считают политика причастным к организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Обвинения касаются еще 17 человек, в том числе Рикардо Риберы - дяди вице-президента.