Вице-президент Эквадора подчинится решению об аресте, несмотря на "чувство протеста"

"Известия": Генпрокуратура РФ выявила 9,1 тыс. нарушений в сфере капремонта жилых домовОбщество 3 октября, 3:44
AP: стрелок из Лас-Вегаса прошел необходимые проверки перед покупкой оружияМеждународная панорама 3 октября, 2:42
UFC пожертвует $1 млн семьям погибших на концерте в Лас-ВегасеСпорт 3 октября, 2:37
СМИ: суд в Эквадоре выдал ордер на арест вице-президента страны по делу о коррупцииМеждународная панорама 3 октября, 1:51
Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59Международная панорама 3 октября, 1:28
ООН: с начала 2017 года беженцами стали более 2 млн человекМеждународная панорама 3 октября, 1:26
TMZ: рок-музыкант Том Петти находится в комеКультура 3 октября, 1:14
Politico: в отношении главы МВД США идет проверка из-за его полетов частными самолетамиМеждународная панорама 3 октября, 0:58
Клуб НХЛ "Вегас" сделает значительное пожертвование пострадавшим при стрельбе на концертеСпорт 3 октября, 0:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас заявил, что подчинится решению о своем аресте, несмотря на переполняющее его "чувство протеста". Об этом он написал в понедельник в своем микроблоге в Twitter.
"С чувством протеста я подчиняюсь этому бесчестному выпаду, сделанному в мой адрес; я все еще верю, что справедливость восторжествует, я докажу свою невиновность перед правосудием", - заявил политик. "При отсутствии доказательств, используя фальшивые аргументы, им остается только прибегнуть к суду Линча. Я обращусь во все национальные и международные инстанции для своей защиты", - добавил он.
Acato BAJO PROTESTA este infame atropello en mi contra, aún tengo fe en que la justicia se imponga, ante ella probaré mi inocencia.— Jorge Glas (@JorgeGlas) 2 October 2017
Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme.— Jorge Glas (@JorgeGlas) 2 October 2017
Ранее эквадорский судья Мигель Хурадо выдал ордер на арест Гласа по делу о коррупции, удовлетворив запрос генпрокурора республики Карлоса Баки Манчено. Он согласился с аргументами о том, что существует серьезный риск побега со стороны подозреваемого. Следователи считают политика причастным к организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Обвинения касаются еще 17 человек, в том числе Рикардо Риберы - дяди вице-президента.