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СБ ООН в октябре в полном составе посетит Мали и другие страны Сахеля

Международная панорама
3 октября, 4:01 UTC+3 ООН ООН 3, октября. /ТАСС

Ситуация в этой зоне будет подробно разбираться на заседании СБ 30 октября

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ООН, 3 октября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН в октябре нанесут визиты в Мавританию, Мали и Буркина-Фасо - страны, военнослужащие которых вошли в состав совместных сил по борьбе с терроризмом и организованной преступностью в зоне Сахеля. Об этом заявил в понедельник журналистам председательствующий в СБ в октябре французский дипломат Франсуа Делаттр.

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Он напомнил, что в середине текущего месяца генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит доклад с рекомендациями относительно того, какую поддержку всемирная организация может оказать пятитысячному контингенту "сахельской пятерки". В него, помимо военнослужащих из Буркина-Фасо, Мавритании и Мали, вошли представители Нигера и Чада. В августе помощник генсека по миротворческим операциям Эль-Гассим Ван на заседании Совбеза сообщил, что объединенные силы готовятся начать первые операции в октябре, однако испытывают проблемы с финансированием.

"Совет Безопасности нанесет 19-23 октября визиты в три страны региона: Мавританию, Мали и Буркина-Фасо, - сказал Делаттр. - Цель поездки - оценить ситуацию непосредственно на месте". Он подчеркнул, что предстоящая миссия будет одним из главных пунктов плана работы СБ ООН под председательством Франции.

По словам дипломата, ситуацию в зоне Сахеля подробно разберут на заседании 30 октября, которое предстоит вести главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану. Он же будет председательствовать на следующий день на дебатах по проблемам детей в условиях вооруженных конфликтов.

Как сообщил Делаттр, в течение месяца Париж предложит коллегам по Совбезу сосредоточиться на вопросах, связанных с миротворческой деятельностью ООН. Анализу подвергнутся работа "голубых касок" и ситуация на Гаити, в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, Мали, Южном Судане и суданском регионе Абьей. Запланированы также три регулярные встречи по Сирии, обсуждение йеменского и палестино-израильского урегулирования.

Кроме того, в первой половине октября Франция организует неформальную встречу по Мьянме с участием бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Он возглавлял комиссию по поиску решения проблемы народности рохинджа, проживающей в штате Ракхайн. Точная дата заседания пока не называется.

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Персоны
Аннан, Кофи Ле Дриан, Жан-Ив Гутерриш, Антониу
Страны
Чад Мали Нигер Гаити Сирия Франция Конго (ДРК) Мавритания Южный Судан Буркина-Фасо
Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
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