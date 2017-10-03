Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Число жертв бойни, устроенной 64-летним Стивеном Пэддоком в Лас-Вегасе (штат Невада) вечером в воскресенье, возросло до 59 человек, количество пострадавших составило 527 человек. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее "актом абсолютного зла" и самым кровавым преступлением подобного рода в новейшей истории США. Глава государства объявил о решении совершить поездку на место трагедии 4 октября, чтобы лично встретиться с родственниками жертв и сотрудниками правоохранительных органов, первыми пришедшими на помощь попавшим под обстрел людям.

Злоумышленник стрелял дольше часа

Компетентные органы США призывают не спешить с выводами и не усматривают в нападении террористическую подоплеку. Представитель отделения Федерального бюро расследований (ФБР) по Лас-Вегасу Аарон Рауз на пресс-конференции в понедельник заявил об отсутствии информации о связи Стивена Пэддока с международными террористическими группировками. По оценке шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, предварительные итоги расследования указывают на дело рук преступника-одиночки, мотивы которого не поддаются простому объяснению. "Я в данный момент не могу понять, что было на уме у психопата", - заявил шериф.

Картина происшедшего дополнилась новыми подробностями, хотя многие вопросы пока остаются без ответа. По данным полиции, злоумышленник зарегистрировался в номере гостиницы Mandalay Bay, предъявив свои документы 28 сентября, и с тех пор горничные не проводили уборку в его номере на 32-м этаже. Пэддок без посторонней помощи пронес 16 единиц огнестрельного оружия и запасся молотком, которым разбил окно из высокопрочного стекла в своем номере. Окно, выходящее на Стрип - главную улицу города, не открывалось изнутри.

Сотрудники спецназа, выяснив местоположение стрелка, использовали взрывчатку, чтобы открыть дверь и попасть в номер. Пэддок застрелился непосредственно перед появлением стражей порядка.

Следует уточнить, что полиция проводит обыски в номере преступника в гостинице, в его машине и доме в Меските (Невада), а также в еще одном здании на севере штата. В частности, в машине был обнаружен нитрат аммония (селитра), пригодный для изготовления взрывных устройств.

Журналисты подсчитали, что с момента первого тревожного звонка в полицию и до штурма спецназа прошел 1 час 12 минут. Судя по звуковой записи происходящего, стрельба велась длинными очередями с интервалами, достаточными для того чтобы вынуть пустой магазин и вставить заряженный. Дистанция составляла до 400 метров, по данным CNN, преступник оборудовал себе в номере две огневые позиции, что указывает на тщательную подготовку, хладнокровие, собранность и умение обращаться с оружием.

Законопослушный игрок

Заключения журналистов не вяжутся со словами брата преступника Эрика Пэддока, который в эфире телекомпании CBS заявил, что Стивен владел неавтоматическим оружием и слыл любителем азартных игр, которые разрешены в Неваде. "Откуда ему взять автоматическое оружие? У него не было военного прошлого и тому подобного. Когда вы узнаете о нем больше, то поймете, что он жил в доме в Меските и ездил поиграть в Лас-Вегасе", - сказал Эрик, проживающий в штате Флорида и в свое время помогший брату перебраться в Неваду с более благоприятным для престарелых людей климатом.

Согласно данным CBS и других СМИ, Стивен Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. 62-летняя Мэрилу Дэнли, которую власти первоначально называли женой виновника происшествия, на самом деле узами брака с ним не связана. Они жили в отдельном доме в Меските, купленном Пэддоком в 2015 году. Полиция городка, где селятся главным образом пенсионеры, не обладает никакими компрометирующими данными о виновнике стрельбы, соседи отзываются о нем положительно.

Первоначально власти сообщали, что они, переговорив с подругой убийцы, перестали подозревать ее в причастности к нападению. Согласно последним данным, Дэнли находится в Токио. Как подчеркнул шериф Ломбардо, следствие, у которого остаются вопросы к женщине, будет ожидать ее скорейшего возвращения в США.

Стала появляться информация, где Пэддок покупал огнестрельное оружие. Владелец официального оружейного магазина Guns & Guitars Кристофер Салливан заявил, что в течение года продал американцу пистолет и две винтовки. Все надлежащие проверки были проведены. Владелец магазина охарактеризовал клиента "обычным и ничем не выделяющимся парнем".

Часами в очереди сдавать кровь

Между тем прием донорской крови начался в Лас-Вегасе. Управление городской полиции назвало два адреса, по которым следует обращаться желающим сдать кровь для раненых. Речь идет об отделениях некоммерческой общественной организации United Blood Services. Как передала телекомпания CBS, часть добровольцев отстояли в очереди 8 часов, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим.

Органы правопорядка также назвали адреса контактных телефонов для тех, кто не может найти родственников или близких после трагедии.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало российских туристов, находящихся в Лас-Вегасе, соблюдать спокойствие, меры личной безопасности, избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей. По данным Ростуризма, в настоящее время в этом городе отдыхают около 50 туристов из РФ.

Сведений о пострадавших среди них нет. "К нам не поступало ни сообщений о пострадавших россиянах, ни обращений с просьбой о помощи", - сообщил корреспонденту ТАСС консул-советник Генерального консульства РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) Халит Айсин. После решения американских властей о закрытии российского Генерального консульства в Сан-Франциско (штат Калифорния) штат Невада относится к зоне ответственности диппредставительства в Сиэтле.

Реакция мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома в понедельник почтили минутой молчания память жертв стрельбы в Лас-Вегасе. Церемония прошла на южной лужайке Белого дома. Никто не произносил речей, первая чета государства лишь склонила головы после того, как три раза ударил колокол.

Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными учреждениями в стране и за рубежом, включая посольства, военные базы и корабли.

Государственный флаг был приспущен в понедельник в посольстве России в Вашингтоне в память о погибших в Лас-Вегасе.

Президент России Владимир Путин в телеграмме соболезнования, направленной президенту Дональду Трампу, заявил, что потрясен жестокостью преступления, унесшего десятки мирных жизней в США. Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии, сообщила пресс-служба Кремля.

Депутаты Европарламента провели минуту молчания в связи со стрельбой в Лас-Вегасе. Свои соболезнования выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и многие другие.