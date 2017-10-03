Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мавритания призывает доноров помочь антитеррористическому контингенту стран Сахеля

Международная панорама
3 октября, 4:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В декабре в Брюсселе пройдет конференция доноров, напомнила мавританский министр-делегат при министре иностранных дел и сотрудничества по делам Магриба Хадижету Мбарек Фалл

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международные доноры должны оказать финансовую помощь контингенту вооруженных сил Группы пяти зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. Об этом заявила в понедельник на встрече в Нуакшоте мавританский министр-делегат при министре иностранных дел и сотрудничества по делам Магриба, африканских стран и по делам мавританцев за рубежом Хадижету Мбарек Фалл.

Смотрите также

СБ ООН в октябре в полном составе посетит Мали и другие страны Сахеля

ООН: силы по борьбе с терроризмом в зоне Сахеля начнут первые операции в октябре

Президент Мали: страны Сахеля не испугаются и не опустят руки перед терроризмом

"Хочу воспользоваться случаем, чтобы призвать наших партнеров оказать поддержку объединенным силам "сахельской пятерки" во время конференции доноров", - приводит ее слова агентство AFP. Форум состоится в декабре в Брюсселе. Фалл напомнила, что "задача вооруженных сил "сахельской пятерки" - борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе".

9 сентября президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта открыл в малийском городе Севаре командный пункт вооруженных сил Группы пяти. Командующим пятитысячным контингентом стал его соотечественник - генерал Дидье Дакуа. Как ожидается, первый батальон региональных сил будет развернут уже в текущем месяце. Он начнет проводить военные операции в приграничных зонах, прилегающих к Мали, Нигеру и Буркина-Фасо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чад Мали Нигер Мавритания Буркина-Фасо
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Навального приговорили к 20 суткам ареста за призывы к несанкционированным митингам
5
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
6
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
7
Миссия ОБСЕ назвала некорректной информацию Киева о количестве наблюдателей от России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама