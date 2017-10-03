Мавритания призывает доноров помочь антитеррористическому контингенту стран Сахеля

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международные доноры должны оказать финансовую помощь контингенту вооруженных сил Группы пяти зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. Об этом заявила в понедельник на встрече в Нуакшоте мавританский министр-делегат при министре иностранных дел и сотрудничества по делам Магриба, африканских стран и по делам мавританцев за рубежом Хадижету Мбарек Фалл.

"Хочу воспользоваться случаем, чтобы призвать наших партнеров оказать поддержку объединенным силам "сахельской пятерки" во время конференции доноров", - приводит ее слова агентство AFP. Форум состоится в декабре в Брюсселе. Фалл напомнила, что "задача вооруженных сил "сахельской пятерки" - борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе".

9 сентября президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта открыл в малийском городе Севаре командный пункт вооруженных сил Группы пяти. Командующим пятитысячным контингентом стал его соотечественник - генерал Дидье Дакуа. Как ожидается, первый батальон региональных сил будет развернут уже в текущем месяце. Он начнет проводить военные операции в приграничных зонах, прилегающих к Мали, Нигеру и Буркина-Фасо.