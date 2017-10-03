Новые австралийские фрегаты будут оснащены системой ПРО Aegis

NASA: астероид размером с автобус пронесся вблизи ЗемлиКосмос 3 октября, 5:03
Facebook: приписываемые РФ рекламные объявления в США увидели 10 млн человекМеждународная панорама 3 октября, 4:55
Российский гимнаст Белявский с третьего места вышел в финал ЧМ в личном многоборьеСпорт 3 октября, 4:54
"Известия": Ярошенко заявил, что подвергается дискриминации в американской тюрьмеПолитика 3 октября, 4:50
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактомМеждународная панорама 3 октября, 4:31
Мацуев представит в Болгарии 4-й концерт РахманиноваКультура 3 октября, 4:11
"Известия": Генпрокуратура РФ выявила 9,1 тыс. нарушений в сфере капремонта жилых домовОбщество 3 октября, 3:44
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"Политика 3 октября, 3:27
AP: стрелок из Лас-Вегаса прошел необходимые проверки перед покупкой оружияМеждународная панорама 3 октября, 2:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 3 октября. /ТАСС/. Новые фрегаты ВМФ Австралии будут оснащены не только системой противолодочной обороны, но и комплексами противоракетной обороны Aegis. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл на состоявшейся во вторник в Сиднее церемонии открытия международной морской выставки Pacific 2017.
Он пояснил, что решение оснастить новые корабли системой ПРО во многом объясняется угрозами со стороны КНДР. "Мы должны иметь возможность противостоять этим угрозам и нанести поражение [противнику]", - подчеркнул премьер-министр.
Стоимость программы "Будущие фрегаты Австралии" с учетом их дооснащения комплексами ПРО оценивается в 35 млрд австралийских долларов (около $28 млрд). Строительство фрегатов должно начаться в 2020 году на верфях штата Южная Австралия, всего планируется построить 9 кораблей.