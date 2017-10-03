Facebook: приписываемые РФ рекламные объявления в США увидели 10 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Около 10 млн человек в США просмотрели политические рекламные объявления, которые якобы распространялись в Facebook некой российской структурой. С таким утверждением выступила в понедельник компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью.

"Большинство рекламных объявлений, по имеющимся данным, касалось способствующих расколу [в обществе] социальных и политических посланий широкого идеологического спектра, которые затрагивали темы, начиная с проблем сексуальных меньшинств и заканчивая расовыми и иммиграционными вопросами и правом владения оружием", - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном блоге компании.

По ее информации, данную "рекламу в США увидели примерно 10 млн человек". Как отмечают в Facebook, 44% объявлений были просмотрены до прошлогодних выборов президента США, которые состоялись 8 ноября. Остальные 56% рекламных сообщений пользователи соцсети увидели после выборов.

Компания указывает, что на размещение 99% рекламных материалов, о которых идет речь, было потрачено менее $1 тыс. Согласно ее версии, за публикацию некоторых объявлений оплата поступала "в российской национальной валюте".