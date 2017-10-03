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СМИ: исполнителю атаки в Эдмонтоне пока не предъявлены обвинения в терроризме

Международная панорама
3 октября, 5:49 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 3, октября. /ТАСС

30-летнему Абдулахи Хасану Шарифу инкриминируются пять попыток убийства, четыре случая нанесения тяжких телесных повреждений, опасное вождение автомобиля и хранение оружия

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ОТТАВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Канады пока не предъявили обвинения в террористической деятельности сомалийскому беженцу, который устроил теракт в городе Эдмонтон (провинция Альберта) 1 октября. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

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На данный момент 30-летнему Абдулахи Хасану Шарифу инкриминируются пять попыток убийства, четыре случая нанесения тяжких телесных повреждений, опасное вождение автомобиля и хранение оружия. Как пояснила журналистам полицейский суперинтендант провинции Альберта Стейси Тэлбот, обвинения в терроризме могут быть предъявлены Шарифу в ближайшее время по окончании следствия. "Мы все еще на начальной стадии расследования, - сказала она. - Дела о терроризме очень сложны; если будут основания, мы предъявим [ему] соответствующие обвинения".

1 октября выходец из Сомали, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского. Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов заметили подозреваемого за рулем грузового фургона. Мужчина, которого преследовали более 10 полицейских машин, попытался скрыться, сбив по пути четырех пешеходов. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом.

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