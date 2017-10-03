ЮНИСЕФ запросил $76 млн на оказание помощи сотням тысяч детей-беженцев из Мьянмы

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запросил в понедельник страны и частных доноров в срочном порядке выделить $76 млн на проведение гуманитарных операций на юге Бангладеш, где разместились сотни тысяч беженцев из охваченного насилием штата Ракхайн в Мьянме.

Как сообщили в ЮНИСЕФ, деньги пойдут на поддержку вынужденных переселенцев, а также принимающих их общин, на которые легла огромная нагрузка. "В общей сложности помощь получат 720 тысяч детей", - уточнили в фонде.

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек, более 520 тыс. бежали в соседний Бангладеш.

По данным Детского фонда ООН, более 60% беженцев - несовершеннолетние. "ЮНИСЕФ обеспокоен положением отчаявшихся, травмированных детей их их семей, которые бегут от насилия в Мьянме каждый день", - говорится в сообщении на интернет-сайте фонда.

Представители ООН посетили в понедельник северный Ракхайн в рамках поездки организованной властями Мьянмы. Как сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, эта поездка стала "позитивным шагом", и ООН надеется, что она поможет найти возможность для сотрудничества с властями Мьянмы в реагировании на гуманитарный кризис в регионе.

Тем временем в соседний Бангладеш прибыли заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок и гендиректор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. В течение трех дней они посетят лагеря беженцев, а также проведут встречи с местными властями. В свою очередь исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли заверил свой визит в Бангладеш. В ВПП сообщили, что раздали рис около 460 тыс. беженцам-рохинджа, а также распределили высококалорийное печенье среди 200 тыс. человек, которые пересекли границу и разместились в приграничных населенных пунктах.