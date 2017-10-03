Посольство: Вьетнам защищает интересы своей гражданки, обвиняемой в убийстве Ким Чен Нама

ХАНОЙ, 3 октября. /ТАСС/. Вьетнам оказывает необходимую правовую поддержку своей гражданке, представшей 2 октября перед малайзийским судом по подозрению в причастности к убийству в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, приходившегося сводным братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщило во вторник вьетнамское посольство в Малайзии.

Оно проинформировало, что его представитель принял участие в заседании Верховного суда малайзийского штата Селангор, где рассматривается дело.

"Посольство продолжит тесно сотрудничать с малайзийскими адвокатами подсудимой и соответствующими учреждениями в целях защиты законных прав и интересов гражданки Социалистической Республики Вьетнам Доан Тхи Хыонг", - отметили в дипмиссии.

На заседании суда Доан Тхи Хыонг отказалась признать себя виновной в инкриминируемом ей соучастии в убийстве.

Гражданка Вьетнама 1988 года рождения была задержана 31 мая при попытке вылететь из Куала-Лумпура сразу после убийства Ким Чен Нама. Согласно записям с камер видеонаблюдения, она набросила на лицо жертвы пропитанный неизвестным веществом платок и скрылась. После ареста женщина сообщила, что ее "пригласили для участия в телевизионном розыгрыше". Ким Чен Нам обратился за помощью к сотрудникам аэропорта с жалобами на сильное головокружение и вскоре скончался.