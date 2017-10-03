Юнкер: Брюссель и Лондон не готовы к переговорам о будущих отношениях после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. ЕС и Великобритания "пока не готовы перейти к переговорам о будущих отношениях после выхода Соединенного королевства из Евросоюза (Brexit)". Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслирует пресс-служба ЕК.

"Нам надо сначала достичь соглашения по условиям развода, а затем смотреть на будущие отношения. Мы еще не достигли необходимого значительного прогресса", - сказал он.

По его словам, в частности, Брюссель и Лондон должны договориться относительно роли Суда ЕС, финансовых обязательств Великобритании и вопроса Ирландии.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. 5 октября, как ожидается, завершится четвертый раунд дискуссий.