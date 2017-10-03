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Юнкер: Брюссель и Лондон не готовы к переговорам о будущих отношениях после Brexit

Международная панорама
3 октября, 10:15 дата обновления: 3 октября, 10:29 UTC+3

Глава Еврокомиссии отметил, что нужно "сначала достичь соглашения по условиям развода" и только после этого смотреть на будущие отношения

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БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. ЕС и Великобритания "пока не готовы перейти к переговорам о будущих отношениях после выхода Соединенного королевства из Евросоюза (Brexit)". Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслирует пресс-служба ЕК.

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"Нам надо сначала достичь соглашения по условиям развода, а затем смотреть на будущие отношения. Мы еще не достигли необходимого значительного прогресса", - сказал он.

По его словам, в частности, Брюссель и Лондон должны договориться относительно роли Суда ЕС, финансовых обязательств Великобритании и вопроса Ирландии.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. 5 октября, как ожидается, завершится четвертый раунд дискуссий.

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