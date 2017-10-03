Премьер Великобритании выступила за жесткие меры против экстремизма в сети

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Британские власти намерены ужесточить наказание за распространение, а также просмотр экстремистского контента в интернете вплоть до тюремного заключения. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в эфире телеканала Sky News.
"Есть ряд вещей, с которыми нам необходимо разобраться и одной из них станет ужесточение действий в отношении тех, кто использует интернет для распространения террористических и экстремистских материалов, - подчеркнула премьер. - В будущем мы сделаем просмотр и трансляцию подобных материалов незаконными, а также планируем ужесточить приговор за подобные деяния до 15 лет тюремного заключения".
Глава британского кабмина обратила в этой связи внимание на ответственность интернет-компаний. "Мы работаем с интернет-компаниями, чтобы они помогли нам, и не позволили людям совершать эти теракты", - сказала премьер Великобритании, где с марта этого года было совершено пять терактов, в которых погибли десятки человек. По словам Мэй, во вторник на конференции Консервативной партии в Манчестере глава МВД Эмбер Радд представит свои предложения по этой теме.
Как отмечает телеканал, Радд настаивает на необходимости ужесточения антитеррористического законодательства страны. В частности, она призывает закрыть пробелы по части распространения экстремистской пропаганды в интернете: в настоящий момент в Соединенном Королевстве уголовным преступлением является лишь скачивание экстремистских материалов, но не просмотр их в сети. Также она выступает за ужесточение наказания за распространение сведений о сотрудниках полиции, разведслужб и военных.