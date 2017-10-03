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После атаки в Лас-Вегасе на связь не выходят 10 граждан Южной Кореи

Международная панорама
3 октября, 11:04 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 3, октября. /ТАСС

В настоящее время властям страны неизвестно, находился ли кто-либо из пропавших без вести в районе инцидента

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СЕУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Десять граждан Республики Корея пропали без вести после инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе (штат Невада).

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Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом

Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте южнокорейского МИД сообщении.

По его данным, после стрельбы на концерте 10 южнокорейцев, находящихся в Лас-Вегасе, не выходят на связь. "Дипломаты совместно с представителями властей США ведут работу по их поиску", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

В настоящее время неизвестно, находился ли кто-либо из пропавших в районе, где произошел инцидент.

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