После атаки в Лас-Вегасе на связь не выходят 10 граждан Южной Кореи

СЕУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Десять граждан Республики Корея пропали без вести после инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе (штат Невада).

Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте южнокорейского МИД сообщении.

По его данным, после стрельбы на концерте 10 южнокорейцев, находящихся в Лас-Вегасе, не выходят на связь. "Дипломаты совместно с представителями властей США ведут работу по их поиску", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

В настоящее время неизвестно, находился ли кто-либо из пропавших в районе, где произошел инцидент.