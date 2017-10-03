Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Венгрия и Румыния будут вместе требовать изменить украинский закон об образовании

Международная панорама
3 октября, 12:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что совместные действия двух стран могут стать "четким сигналом парламенту Украины", что повлияет на имплементацию закона

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Венгрия и Румыния будут координировать свои действия в отношении нового закона Украины "Об образовании". Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто после встречи со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану.

Смотрите также
Венгроязычная школа в Ужгороде

Не всякий язык до Киева доведет: Украина ограничивает применение языков нацменьшинств

"Для Венгрии и Румынии вполне естественно и нормально совместно согласовывать поправки к закону "Об образовании" на Украине", - цитирует Сийярто пресс-служба венгерского МИД.

Министр также отметил, что совместные действия стран могут стать "четким сигналом парламенту Украины", что повлияет на имплементацию закона.

На прошлой неделе на Украине вступил в силу новый закон "Об образовании". Его седьмая статья, в частности, предусматривает, что обучение на языках национальных меньшинств останется только в начальных классах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Румыния Венгрия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоения
2
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
3
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
6
Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске
7
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама