Венгрия и Румыния будут вместе требовать изменить украинский закон об образовании

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Венгрия и Румыния будут координировать свои действия в отношении нового закона Украины "Об образовании". Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто после встречи со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану.

"Для Венгрии и Румынии вполне естественно и нормально совместно согласовывать поправки к закону "Об образовании" на Украине", - цитирует Сийярто пресс-служба венгерского МИД.

Министр также отметил, что совместные действия стран могут стать "четким сигналом парламенту Украины", что повлияет на имплементацию закона.

На прошлой неделе на Украине вступил в силу новый закон "Об образовании". Его седьмая статья, в частности, предусматривает, что обучение на языках национальных меньшинств останется только в начальных классах.