Решение по экстрадиции Саакашвили в Грузию будет принимать минюст Украины

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Решение об экстрадиции экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили будет принимать министерство юстиции Украины после соответствующей проверки. Об этом сообщил глава ведомства Павел Петренко.

"Экстрадиция - это сугубо юридическая и правовая процедура. Мы живем в демократическом государстве. Конечное решение [об экстрадиции Саакашвили в Грузию] будет принимать минюст после получения всех материалов проверки. Никакой политики в этом решении не будет", - сказал он, выступая на Харьковском международном юридическом форуме.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в свою очередь пояснил, что в настоящее время генпрокуратура проводит предэкстрадиционную проверку. "После нелегального возвращения Саакашвили на Украину мы приступили к проведению этой проверки", - сказал он. По словам генпрокурора, надо проверить, "действительно ли он обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях, которые есть в украинском кодексе, есть ли обстоятельства, которые мешают его экстрадиции".

"Предварительно, повторюсь, я считаю, что такие обстоятельства существуют, ибо Саакашвили после пересечения границы подал документы в миграционную службу и МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, мешают его экстрадиции. Эта процедура займет еще несколько недель", - заключил Луценко.