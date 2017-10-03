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Правительство Украины конфисковало имущество футбольного клуба "Металлист"

Международная панорама
3 октября, 14:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

Собственность харьковского клуба принадлежала предпринимателю Сергею Курченко

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Материал из 1 страницы

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Собственность харьковского футбольного клуба "Металлист", принадлежащая предпринимателю Сергею Курченко, конфискована в пользу государства.

Об этом во вторник сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Есть хорошая новость из Харькова в направлении работы по возвращению государству средств "семьи" [экс-президента Виктора] Януковича. Местный суд принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист", который принадлежал беглому олигарху Курченко", - написал он на странице в Facebook.

По словам Петренко, совершить данные действия с имуществом клуба помогла поддержка генпрокурора Юрия Луценко. "Органы юстиции со своей стороны обеспечат оперативную процедуру по возвращению в государственную собственность данного объекта", - добавил он.

Курченко в конце 2012 года купил "Металлист" у бизнесмена Александра Ярославского. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года прокуратура возбудила ряд уголовных дел против Курченко, а сам бизнесмен покинул страну. В сезоне 2016-2017 годов команда не прошла лицензирование. В августе прошлого года в украинской любительской футбольной лиге начал выступать новый клуб - "Металлист 1925".

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Курченко, Сергей Витальевич
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