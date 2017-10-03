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Европарламент принял резолюцию с критикой переговоров по Brexit

Международная панорама
3 октября, 13:35 UTC+3 ПАРИЖ 3, октября. /ТАСС

Депутаты отметили недостаточный прогресс по приоритетам ЕС в четвертом раунде переговоров

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© EPA/PATRICK SEEGER

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) выразили недовольство ситуацией на переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В резолюции, принятой во вторник на сессии ЕП в Страсбурге, указывается на отсутствие прогресса по главным вопросам.

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ЕС и Великобритания не достигли прорыва на переговорах по Brexit

В документе депутаты отмечают, что "прогресс по приоритетам ЕС в четвертом раунде переговоров (25-28 сентября) с Великобританией недостаточен". По мнению парламентариев, нет продвижения по трем ключевым позициям - "защите прав граждан Евросоюза и Великобритании, разъяснению финансовых обязательств Великобритании и по урегулированию вопроса о границе Ирландии и Северной Ирландии".

Как отметил глава Европарламента Антонио Таяни, "защита прав граждан является абсолютным приоритетом для Европейского парламента". По его словам, "соглашение о выходе должно обеспечивать полный набор прав, которые имеют граждане в настоящее время по существующему законодательству ЕС". "Дополнительные гарантии того, что законодательство ЕС будет соблюдаться до момента окончательного выхода Соединенного Королевства, также являются ключевыми для быстрого завершения первой фазы переговоров", - заметил он.

В кулуарах страсбургского дворца напоминают, что последнее слово в урегулировании взаимоотношений Брюсселя и Лондона принадлежит ЕП. Законодатели могут либо принять договор, либо его отвергнуть.

График под угрозой

Оценки депутатов ЕП будут рассмотрены на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 19-20 октября. По сути к октябрьскому саммиту Великобритания и ЕС собирались завершить первую фазу переговоров о спорных вопросах выхода Великобритании из ЕС и перейти ко второй фазе - обсуждению будущих отношений Лондона и Брюсселя после Brexit.

Переговорщики ЕС и Великобритании подтвердили готовность продолжать активные консультации, "чтобы обеспечить организованный и согласованный выход Великобритании из ЕС". Однако уже сейчас ясно: выдержать этот график не удастся.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о начале двухлетней процедуры выхода из сообщества. Этот процесс должен завершиться к концу марта 2019 года.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. 

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

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