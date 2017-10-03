СМИ: Сумской облсовет потребовал от Рады инициировать импичмент Порошенко

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Сумского облсовета обратились в Верховную раду с требованием инициировать импичмент президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщает издание "Голос", по мнению региональных депутатов, Порошенко "предал свой народ, предал свою страну и узурпировал власть".
Обращение к Раде подписали 10 региональных депутатов. В документе отмечается, что украинская демократия превратилась в единоличную диктатуру Петра Порошенко. "Поэтому мы просим вас, уважаемые народные депутаты, учесть мнение наших общин и инициировать процедуру импичмента действующего президента", - подчеркивается в обращении.
"Ни в одной европейской стране, развитой стране, нет такого, чтобы президент, по существу, становился "царьком", который подминает под себя все ветви власти. К сожалению, на Украине сложилась такая ситуация. И жаль, что народ Украины, несмотря на записанные в конституции права, не имеет реального влияния на то, что происходит в стране", - сказал депутат от "Батькивщины" Игорь Ганненко, поставивший подпись под обращением.