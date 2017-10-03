Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе

28 сентября 64-летний Стивен Пэддок зарегистрировался в гостинице развлекательного комплекса Mandalay Bay. По данным полиции, он собственноручно занес в номер на 32-м этаже 16 единиц огнестрельного оружия.

В ночь на 2 октября он разбил окно в своем номере молотком и открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest.

По последним данным, жертвами атаки стали 59 человек. Число пострадавших составило 527 человек.

По информации СМИ, он стрелял с расстояния почти 400 метров по толпе около 70 минут, прежде чем сотрудники спецназа попытались взять его номер штурмом. Перед их появлением Пэддок покончил с собой.