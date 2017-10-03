Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе

Международная панорама
3 октября, 15:16 UTC+3

В результате нападения погибли 59 человек, еще более 500 человек получили ранения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Locher

Это происшествие стало крупнейшим массовым убийством в США после трагедии в Орландо, где в середине июня 2016 года 29-летний американец Омар Матин убил 49 и ранил еще 50 посетителей ночного клуба Pulse.

?
Что произошло

28 сентября 64-летний Стивен Пэддок зарегистрировался в гостинице развлекательного комплекса Mandalay Bay. По данным полиции, он собственноручно занес в номер на 32-м этаже 16 единиц огнестрельного оружия.

В ночь на 2 октября он разбил окно в своем номере молотком и открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest.

По последним данным, жертвами атаки стали 59 человек. Число пострадавших составило 527 человек.

По информации СМИ, он стрелял с расстояния почти 400 метров по толпе около 70 минут, прежде чем сотрудники спецназа попытались взять его номер штурмом. Перед их появлением Пэддок покончил с собой.

?
Кто такой Стивен Пэддок

По данным СМИ, Стивен Пэддок жил в поселке Мескит в штате Невада с 62-летней Мэрилу Дэнли (он развелся с женой 27 лет назад после шести лет брака). В прошлом он работал в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin.

Полиция при обыске в доме Пэддока обнаружила 19 единиц оружия, патроны и взрывчатку.

Брат Стивена Эрик выразил недоумение по поводу наличия у родственника автоматического оружия и отметил, что у него "не было военного прошлого и тому подобного".

Соседи отзываются о нем положительно, местная полиция ранее не замечала его в совершении крупных правонарушений.

?
Какой у него был мотив

Предварительные итоги расследования указывают на дело рук преступника-одиночки, однако мотивы Стивена Пэддока пока неизвестны. Американские власти заявили об отсутствии информации о его связи с международными террористическими группировками (ранее ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"). 

Брат преступника утверждает, что он не рассказывал родственникам о своих намерениях.

В связи с происшествием власти намерены опросить его подругу Мэрилу Дэнли, которая, по последним данным, сейчас находится в Токио.

?
Что происходит сейчас

Дональд Трамп назвал произошедшее актом абсолютного зла. Он объявил о решении совершить поездку на место трагедии 4 октября, чтобы лично встретиться с родственниками жертв и полицейскими, которые первыми пришли на помощь попавшим под обстрел.

Некоммерческая организация United Blood Services объявила о сборе донорской крови. Также был начат сбор пожертвований на нужды родственников жертв трагедии в общественный фонд GoFundMe.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд
2
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
3
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Бречалов заплатил штраф в 500 рублей за переход улицы в неположенном месте
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама