Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе

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Это происшествие стало крупнейшим массовым убийством в США после трагедии в Орландо, где в середине июня 2016 года 29-летний американец Омар Матин убил 49 и ранил еще 50 посетителей ночного клуба Pulse.
28 сентября 64-летний Стивен Пэддок зарегистрировался в гостинице развлекательного комплекса Mandalay Bay. По данным полиции, он собственноручно занес в номер на 32-м этаже 16 единиц огнестрельного оружия.
В ночь на 2 октября он разбил окно в своем номере молотком и открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest.
По последним данным, жертвами атаки стали 59 человек. Число пострадавших составило 527 человек.
По информации СМИ, он стрелял с расстояния почти 400 метров по толпе около 70 минут, прежде чем сотрудники спецназа попытались взять его номер штурмом. Перед их появлением Пэддок покончил с собой.
По данным СМИ, Стивен Пэддок жил в поселке Мескит в штате Невада с 62-летней Мэрилу Дэнли (он развелся с женой 27 лет назад после шести лет брака). В прошлом он работал в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin.
Полиция при обыске в доме Пэддока обнаружила 19 единиц оружия, патроны и взрывчатку.
Брат Стивена Эрик выразил недоумение по поводу наличия у родственника автоматического оружия и отметил, что у него "не было военного прошлого и тому подобного".
Соседи отзываются о нем положительно, местная полиция ранее не замечала его в совершении крупных правонарушений.
Предварительные итоги расследования указывают на дело рук преступника-одиночки, однако мотивы Стивена Пэддока пока неизвестны. Американские власти заявили об отсутствии информации о его связи с международными террористическими группировками (ранее ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").
Брат преступника утверждает, что он не рассказывал родственникам о своих намерениях.
В связи с происшествием власти намерены опросить его подругу Мэрилу Дэнли, которая, по последним данным, сейчас находится в Токио.
Дональд Трамп назвал произошедшее актом абсолютного зла. Он объявил о решении совершить поездку на место трагедии 4 октября, чтобы лично встретиться с родственниками жертв и полицейскими, которые первыми пришли на помощь попавшим под обстрел.
Некоммерческая организация United Blood Services объявила о сборе донорской крови. Также был начат сбор пожертвований на нужды родственников жертв трагедии в общественный фонд GoFundMe.