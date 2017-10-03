Тысячи каталонцев в Барселоне вышли на митинги против жестокости испанской полиции

БАРСЕЛОНА, 3 октября. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Тысячи жителей Барселоны вышли во вторник на улицы главного города Каталонии на митинги протеста против, как они считают, жестоких действий испанской полиции во время референдума о каталонской независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Народные собрания проходят сразу в нескольких местах на фоне всеобщей забастовки, объявленной во вторник на всей территории автономии также в знак протеста против произвола правоохранителей.

"Долой полицию"

Один из самых многочисленных митингов собрался возле здания регионального управления национальной полиции Испании. Несколько тысяч человек полностью блокировали улицу Лаетана - одну из центральных транспортных артерий старого города. Толпа скандирует лозунги с оскорблениями в адрес полиции и требует независимости Каталонии.

Над толпой множество "эстелад" - красно-желтых флагов с белой звездой в синем треугольнике, которые служат главным символом сторонников независимости. У многих манифестантов в руках плакаты с надписями на английском языке, самой популярной из которых является "Спасите нашу демократию".

"Мы - мирные люди, мы отвергаем насилие и боремся за независимость мирным путем, а они [полицейские] применили к нам насилие, проявили жестокость. Мы против этого", - делится мнением каталонец Агусти. По его словам, жители автономного края устали от "диктата Мадрида", который "решает все за каталонцев". "Мы хотим сами определять свою судьбу, управлять своей экономикой, распределять налоги. Испания же все у нас забирает, да еще теперь нарушает наши основные демократические права - не дает голосовать", - негодует он.

Выдержка полицейских

Штаб национальной полиции в эти дни стал одной из главных точек притяжения для протестующих каталонцев. В понедельник там уже собирался стихийный студенческий митинг, на котором молодежь выкрикивала оскорбления в адрес полицейских. Молодые манифестанты еще днем устроили там сидячий митинг, забросали здание бумажными самолетиками и собирались просидеть перед полицейским штабом всю ночь.

"Сегодня мы не будем спать", - то и дело дружно скандировали они. Однако, как мог убедиться корреспондент ТАСС, ближе к часу ночи (02:00 мск) каталонские стражи порядка "Моссос д'Эсквадра" все же уговорили студентов разойтись и освободить проезжую часть, чтобы ее могли убрать от мусора и открыть для проезда транспорта.

В условиях повышенной напряженности в Барселоне в эти дни здание полиции окружено мощным оцеплением. Прилегающие переулки закрыты для прохода и заставлены полицейскими фургонами. Эти же машины выстроены в ряд перед фасадом полицейского управления.

Рядом с ними в оцеплении стоят бойцы национальной полиции в черной форме. От протестующих их отделяет лишь металлическое ограждение. Наиболее активные молодые люди то и дело принимаются оскорблять стражей порядка, показывать неприличные жесты. Особенное оживление в толпе вызывало появление в перекрытых переулках новых полицейских, которые выходили из здания, чтобы сменить коллег на дежурстве - каждое такое появление заставляло толпу кричать с новой силой.

"Убийцы", "фашисты", "трусы", "давай, выходи", "оккупационные силы - вон из Каталонии", - самые частые "кричалки" в адрес правоохранителей, от действий которых, по версии каталонских властей, пострадали в воскресенье около 1 тыс. человек. Полицейские не поддаются на провокации и не желают комментировать происходящее.

Митинги

Одновременно с большим митингом у полицейского управления в Барселоне проходили аналогичные собрания и в других местах. Так, митинг собрался к полудню возле здания школы имени Раймонда Луллия, где в воскресенье происходили столкновения с полицией, закончившиеся полным изъятием урн для голосования и сворачиванием плебисцита на участке.

Туда под овации собравшихся прибыл известный общественно-политический деятель, глава организации "Омниум културал" Жорди Куишар, один из активных сторонников нынешней всеобщей забастовки. "Этот народ ответил на призыв выйти, и теперь никто не сможет его унизить", - заявил он перед телекамерами.

Другое большое собрание прошло у регионального штаба правящей в Испании Народной партии, куда, по оценкам испанских СМИ, пришли протестовать порядка 5 тыс. человек. "Живую цепочку" перед зданием партии, не пользующейся в Каталонии популярностью, выстроили работники пожарной службы. Собравшиеся не поскупились на нелестные эпитеты в адрес премьер-министра Мариано Рахоя, а его партию назвали "врагом трудящихся".

Сейчас десятки тысяч барселонцев собираются со всех концов города на митинг, намеченный на вторую половину дня на площади Университета. Многочисленная толпа людей движется туда по Гран-Виа - одному из главных проспектов Барселоны.

О референдуме

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей.

По данным правительства Каталонии, в голосовании смогли принять участие 2,26 млн жителей региона. Всего же право голоса имеют 5,31 млн каталонцев. Из голосовавших 90% высказались за независимость, противники отделения автономии считали референдум незаконным и в большинстве своем голосование проигнорировали.