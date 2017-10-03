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Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между США и РФ

Международная панорама
3 октября, 14:33 дата обновления: 3 октября, 14:46 UTC+3

Посол США отметил, что планирует "встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами"

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Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Хантсман

Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Хантсман

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном.

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"В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах", - сказал дипломат во вторник по итогам вручения верительных грамот в Кремле.

Хантсман также отметил, что планирует "встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России". "Мы с моей супругой Мэри Кэй рассчитываем, что в рамках поездок по стране познакомимся с большим числом россиян, что позволит нам лучше понять, что объединяет наши народы", - сказал посол.

Ранее во вторник в Кремле состоялась церемония вручения президенту Владимиру Путину верительных грамот новыми послами в РФ из двадцати государств, в том числе из США.

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