ЕС раскритиковал авиаудары в Сирии, не упоминая напрямую Россию

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Евросоюз осудил активизировавшиеся в последние недели авиаудары в Сирии, не упоминая напрямую российские Воздушно-космические силы (ВКС). Совместное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса опубликовано во вторник. В заявлении ни разу не встречается слово "Россия".

"В последние две недели в Сирии наблюдается самый высокий уровень гибели людей в 2017 году в результате тяжелых воздушных атак, поражающих гражданское населению и инфраструктуру, в частности, больницы и медицинские учреждения в Северной Сирии. С 19 сентября усилились воздушные бомбардировки в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо, в результате которых сотни гражданских лиц погибли и еще больше получили ранения. Среди них много женщин, детей и спасателей, которые рискуют жизнями, ради спасения людей. Это явное нарушение международных гуманитарных норм и конвенций", - сообщили Могерини и Стилианидес, не уточняя, откуда они взяли данные о пострадавших.

Ранее представители ЕС на постоянной основе ссылались в своих заявлениях на сообщения так называемого Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (так же известная, как "Сирийская обсерватория по правам человека"), базирующуюся в Лондоне организацию из нескольких человек, которая, согласно ее собственным публикациям получает информацию на основании телефонных разговоров с представителями антиправительственных вооруженных формирований.

Представители ЕС призвали защищать гражданских лиц и обеспечивать беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Сирию, а также выступили за расширение зон деэскалации, однако ничего не сказали о необходимости соблюдения всеми участниками конфликта согласованных условий соглашения о прекращении огня. С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны-гаранты объявили о работе всех зон.

Заявление Минобороны РФ

Как сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата в Сирии 304 боевика организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), в том числе командира - выходца из Казахстана - и около 40 боевиков с Северного Кавказа.

Конашенков добавил, что "авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов". "Также уничтожено три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов", - уточнил генерал.

Российские ВКС оказывают поддержку сирийским правительственным войскам в Сирии в борьбе с террористами с 30 сентября 2015 года. По данным на 22 сентября 2017 года, с начала операции российские самолеты совершили в Сирии более 30 тыс. вылетов, нанесли 92 тыс. ударов, уничтожили около 58 тыс. скоплений боевиков.