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СМИ: хакеры взломали сайт Мадрида и форумы полиции из-за референдума в Каталонии

Международная панорама
3 октября, 19:17 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 3, октября. /ТАСС

Взломщики утверждают, что похитили личные данные стражей порядка

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МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Группа хакеров взломала сайт автономного сообщества Мадрид и форумы, связанные с национальной полицией, в знак протеста после событий в ходе референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщила во вторник газета ABC.

По ее информации, за атаками стоят хакеры, связанные с международной группировкой Anonymous. Взломщики утверждают, что похитили личные данные стражей порядка.

"Из-за событий, которые произошли в Каталонии с национальной полицией, они не оставляют нам выбора", - отмечается в заявлении киберпреступников. При этом официальная страница правоохранительных органов атаке не подверглась.

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1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая там урны для бюллетеней.

По утверждению мэра Барселоны Ады Колау, от действий сотрудников правоохранительных органов пострадали около тысячи человек. В МВД отметили, что более 430 стражей порядка получили травмы.

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