СМИ: бывший президент Ирака Джаляль Талабани скончался в Германии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший президент Ирака и основатель партии Патриотический союз Курдистана Джаляль Талабани скончался в Германии на 84-м году жизни. Об этом во вторник сообщил телеканал Rudaw в Twitter.

Ранее курдские СМИ со ссылкой на близкий к экс-президенту источник сообщали, что Талабани находится в коме.

Джаляль Талабани занимал пост главы Ирака с 2005 по 2014 год и был первым президентом-курдом в современной истории страны. В декабре 2012 года у Талабани случился инсульт, с тех пор он периодически проходил лечение в одной из клиник Берлина.

#Breaking: Former Iraqi president Jalal Talabani has died pic.twitter.com/TYWQu0zv1D — Rudaw English (@RudawEnglish) 3 октября 2017 г.