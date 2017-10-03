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СМИ: бывший президент Ирака Джаляль Талабани скончался в Германии

Международная панорама
3 октября, 16:26 дата обновления: 3 октября, 16:45 UTC+3

По данным телеканала Rudaw, политик умер на 84-м году жизни

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Джаляль Талабани

Джаляль Талабани

© AP Photo/Hadi Mizban, File

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший президент Ирака и основатель партии Патриотический союз Курдистана Джаляль Талабани скончался в Германии на 84-м году жизни. Об этом во вторник сообщил телеканал Rudaw в Twitter.

Ранее курдские СМИ со ссылкой на близкий к экс-президенту источник сообщали, что Талабани находится в коме.

Джаляль Талабани занимал пост главы Ирака с 2005 по 2014 год и был первым президентом-курдом в современной истории страны. В декабре 2012 года у Талабани случился инсульт, с тех пор он периодически проходил лечение в одной из клиник Берлина.

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