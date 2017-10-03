ФРГ отмечает 27-ю годовщину объединения страны

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. ФРГ отмечает во вторник 27-ю годовщину объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником страны и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской демократической республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия.

Основные торжества проходят в Майнце

Центральные праздничные мероприятия под девизом "Вместе мы - Германия" проходят в этом году в Майнце - административном центре федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Именно она председательствует сейчас в Бундесрате - палате представителей земель - и, согласно традиции, является "хозяйкой" торжеств. В празднествах приняли участие представители высшего политического руководства ФРГ, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера, федерального канцлера Ангелу Меркель, председателя Бундестага Норберта Ламмерта.

"Нам во многом повезло в том, что касается объединения Германии, и это должно придавать нам силы для решения существующих проблем", - подчеркнула в своем выступлении Меркель. Одновременно она заметила, что ФРГ "не может отстраниться и от событий в мире" и Европе и должна быть готовой внести вклад в преодоление глобальных вызовов.

"День германского единства - это, на мой взгляд, самый значительный праздник, который у нас есть", - заявила в свою очередь премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.

Народный праздник открылся в Майнце еще в понедельник. В городе проходят концерты, работают многочисленные ларьки с местными кулинарными изысками. Завершатся торжества грандиозным салютом.

Безопасность в Майнце обеспечивают около 4,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе бойцы элитного отряда полиции ГСГ-9. Подъезды к местам проведения мероприятий загорожены бетонными блоками. Это сделано для того, чтобы не допустить терактов, подобных атаке в Ницце, где исламист на грузовике на полной скорости въехал в толпу людей, пришедших посмотреть салют в честь национального праздника Франции.

В Майнце же состоялась символическая церемония передачи премьером Рейнланд-Пфальца Драйер председательства в Бундесрате коллеге из Берлина - правящему бургомистру Михаэлю Мюллеру. Именно в столице ФРГ в следующем году и пройдут центральные празднества.

В то же время Берлин празднует 3 октября и так по традиции широко. Торжества проходят на одной из самых красивых и известных улиц города - 17 июня, которая превратилась в гигантскую пешеходную зону длиной 2 км. Здесь установлены колесо обозрения, киоски с напитками, традиционными немецкими сосисками и сладостями, мини-кафе.

День открытой мечети

В рамках праздника в ФРГ организован так называемый День открытой мечети. В ходе акции, проходящей под девизом "Добрососедство - лучшее общество", свои двери для всех желающих познакомиться с жизнью и культурой мусульман распахнули около 1 тыс. мечетей по всей стране.

Такая акция, впервые устроенная в 1997 году, регулярно проходит в День германского единства. В программе дискуссии, круглые столы, на которых в этом году, прежде всего, будет обсуждаться тема беженцев, вопросы их интеграции в германское общество. Акция на фоне притока мигрантов из мусульманских стран имеет особое значение. Ожидается, что мечети во вторник посетят свыше 100 тыс. человек.

О дате

Изначально празднование объединения страны планировалось утвердить на 9 ноября - день падения Берлинской стены. Однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии - в 1923 году в этот день состоялся знаменитый "Пивной путч" (попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом), а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы, получившие название "Хрустальной ночи". По этой причине для праздника была выбрана другая дата - 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.

Спустя 27 лет после объединения, несмотря на все усилия федерального правительства, уровень жизни жителей восточных регионов страны уступает уровню жизни населения западных земель. По мнению специалистов, и в обозримом будущем восток (Германии) вряд ли сможет догнать запад.

Прошедшие 24 сентября выборы в Бундестаг показали, что жители "новых" земель по-прежнему во многом чувствуют себя покинутыми властями ФРГ. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" - партия протестующего избирателя, как ее называют здесь многие эксперты, набрала в восточногерманских регионах в среднем около 20% голосов, а в Саксонии и вовсе заняла первое место.

Ряд немецких политиков после выборов заговорили о том, что преодоление раскола в германском обществе и выравнивание условий жизни на востоке и западе должны стать одной из приоритетных задач для будущего правительства.