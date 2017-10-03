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Еврокомиссия не намерена выступать посредником в конфликте в Каталонии

Международная панорама
3 октября, 19:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, октября. /ТАСС

Вице-председатель Еврокомиссии выразил надежду на то, что стороны сами решат возникшую проблему

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ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия не рассматривает вопрос о возможности выступить посредником в урегулировании ситуации с Каталонией.

Об этом заявил во вторник в Страсбурге вице-председатель Еврокомиссии по занятости и экономическому росту Юрки Катайнен, выступая перед журналистами после заседания коллегии еврокомиссаров.

Он особо подчеркнул при этом, что в Еврокомиссии надеются на то, что "стороны сами смогут решить возникшие проблемы". Трансляция его выступления велась на сайте Европейского парламента.

"Во вторник мы обсудили только то, что произошло в Каталонии, собрали необходимую информацию. Но поскольку комиссия не принимает участия в урегулировании этой ситуации, мы не обсуждали, что следует сделать или что должна сделать комиссия", - сказал Катайнен. "Мы надеемся, что представители сторон сядут за стол переговоров, разрядят ситуацию и найдут нужное решение", - подчеркнул он.

В среду вопрос о ситуации в Каталонии будет рассмотрен на пленарной сессии Европейского парламента.

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