Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Верховная рада утвердила в целом правительственный проект пенсионной реформы, которая повышает минимальный размер пенсии в стране на $5,2 - до 1452 гривен ($54,38 по текущему курсу Национального банка) с 1 октября.

Это решение во вторник поддержали 288 депутатов, при минимально требуемых 226.

Проект реформы был утвержден на уровне правительства в мае и одобрен в первом чтении Радой 13 июля текущего года. Для выхода на пенсию по возрасту с 2018 года необходимо будет наличие страхового стажа не менее 25 лет. При этом с каждым последующим годом норма стажа будет увеличиваться на 1 год, и к 2028 году составит 35 лет. Если по достижении 60 лет украинцу не удалось получить необходимый размер страхового стажа, он может его доработать или же "купить", чтобы получить пенсию в возрасте от 60 до 63 лет.

Граждане, которым не удалось накопить 15 лет страхового стажа, после 1 января 2019 года по достижении 65 лет могут рассчитывать на выплату социального пособия.

Реформа также отменяет 15% налог на пенсии для работающих пенсионеров.

Реформа необходима для траншей МВФ

Пенсионная реформа - одно из требований МВФ для продолжения предоставления Киеву новых кредитных траншей. В сентябре директор Всемирного банка (ВБ) по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен заявляла, что ВБ и МВФ недовольны теми поправками, которые в сентябре были внесены в законопроект о пенсионной реформе при рассмотрении вопроса в Раде.

Одной из главных проблем пенсионной системы Украины является дефицит Пенсионного фонда в размере около 140 млрд гривен ($5,24 млрд). В связи с этим МВФ предлагал повысить пенсионный возврат до 63 лет. Однако украинское правительство всячески уверяло, что это "неправильный подход" и существующую проблему таким образом не решить.

В настоящее время на Украине, по официальным данным, насчитывается около 12 млн пенсионеров и необходимый трудовой стаж составляет 15 лет. Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, для женщин действует переходной период по повышению пенсионного возраста с 55 до 60 лет.

Размер средней пенсии на Украине на 1 января 2017 года составил 1828 гривен (около $68,5), с 1 мая минимальная пенсия на Украине составила 1312 гривен ($49,1).

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбор сообщал в августе, что реформа требует порядка 52 млрд гривен (около $2 млрд) в 2017 и 2018 годах.