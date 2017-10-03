AFP: полиция провела задержания в рамках расследования убийств на вокзале Марселя

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала нескольких человек во вторник в Марселе в рамках расследования убийства экстремистом двух девушек в городе в минувшее воскресенье. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По меньшей мере два человека были задержаны в здании в центре города, где был проведен обыск", - сообщил собеседник агентства.

В воскресенье вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров рядом с центральным вокзалом Марселя и убил двух 20-летних девушек. Он был ликвидирован огнем военного патруля.

Как сообщил во вторник, выступая в Национальном собрании Франции, глава МВД Жерар Колон, "тунисские власти официально подтвердили, что нападавший является их 29-летним гражданином". Точно установлена его личность - его зовут Ахмед Ханаши. Во Франции он находился нелегально, так как не располагал видом на жительство. Он был известен полиции, так как совершил целый ряд мелких преступлений, воровал в магазинах и иногда торговал наркотиками.

Отпечатки пальцев, взятые с убитого, показали, что в базе данных полиции Франции, а также ряда стран Магриба он фигурировал под семью различными фамилиями. Преступления совершались им во всех странах региона, в которых он побывал в последнее время. В его мобильном телефоне были найдены мусульманские песнопения, часто используемые террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) для пропаганды своих идей.

Всего за два дня до убийства девушек тунисец был задержан в Лионе за кражу в магазине. Однако, как сообщают СМИ, он был затем отпущен в связи с тем, что в местной тюрьме была нехватка мест, а также отсутствовал судья, который мог бы подписать распоряжение о его высылке из страны. Как сообщил во вторник глава МВД, инспекцией французской полиции начато внутренне расследование причин, по которым преступник-рецидивист не был задержан.