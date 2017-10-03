Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: полиция провела задержания в рамках расследования убийств на вокзале Марселя

Международная панорама
3 октября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Были задержаны по меньшей мере два человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала нескольких человек во вторник в Марселе в рамках расследования убийства экстремистом двух девушек в городе в минувшее воскресенье. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По меньшей мере два человека были задержаны в здании в центре города, где был проведен обыск", - сообщил собеседник агентства.

В воскресенье вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров рядом с центральным вокзалом Марселя и убил двух 20-летних девушек. Он был ликвидирован огнем военного патруля.

Как сообщил во вторник, выступая в Национальном собрании Франции, глава МВД Жерар Колон, "тунисские власти официально подтвердили, что нападавший является их 29-летним гражданином". Точно установлена его личность - его зовут Ахмед Ханаши. Во Франции он находился нелегально, так как не располагал видом на жительство. Он был известен полиции, так как совершил целый ряд мелких преступлений, воровал в магазинах и иногда торговал наркотиками.

Отпечатки пальцев, взятые с убитого, показали, что в базе данных полиции Франции, а также ряда стран Магриба он фигурировал под семью различными фамилиями. Преступления совершались им во всех странах региона, в которых он побывал в последнее время. В его мобильном телефоне были найдены мусульманские песнопения, часто используемые террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) для пропаганды своих идей.

Всего за два дня до убийства девушек тунисец был задержан в Лионе за кражу в магазине. Однако, как сообщают СМИ, он был затем отпущен в связи с тем, что в местной тюрьме была нехватка мест, а также отсутствовал судья, который мог бы подписать распоряжение о его высылке из страны. Как сообщил во вторник глава МВД, инспекцией французской полиции начато внутренне расследование причин, по которым преступник-рецидивист не был задержан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Тунис Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама