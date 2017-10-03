СМИ: глава МИД Сирии посетит Россию 9-11 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид Муаллем посетит с визитом Россию 9-11 октября, чтобы принять участие в заседании постоянной Сирийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Сочи. Об этом во вторник сообщило агентство SANA.

По его сведениям, Муаллем планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить последние региональные и международные события.