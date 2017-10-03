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СМИ: глава МИД Сирии посетит Россию 9-11 октября

Международная панорама
3 октября, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По данным агентства SANA, у Валида Муаллема запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид Муаллем посетит с визитом Россию 9-11 октября, чтобы принять участие в заседании постоянной Сирийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Сочи. Об этом во вторник сообщило агентство SANA.

По его сведениям, Муаллем планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить последние региональные и международные события.

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