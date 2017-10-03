Пентагон поддерживает дипломатические пути урегулирования кризиса вокруг КНДР

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Пентагон поддерживает предпринимаемые Госдепартаментом усилия дипломатическим путем урегулировать кризис вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных обстановке в Афганистане. Трансляция слушаний ведется на сайте комитета.
"Пентагон поддерживает усилия, направленные на поиск путей дипломатического урегулирования кризиса вокруг КНДР", - отметил Мэттис.
На вопрос одного из сенаторов, не видит ли он противоречий между высказываниями по КНДР президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, глава Пентагона ответил отрицательно.
"Указания, которые мы оба - госсекретарь [Рекс] Тиллерсон и я - получили от президента Трампа очень ясны: мы будет прилагать дипломатические усилия, в том числе привлекая к этому с помощью разных инициатив Китай", - сказал Мэттис.
"И то, что президент Трамп направил госсекретаря Тиллерсона в Пекин, является свидетельством усилий, которые предпринимаются правительством по Северной Корее", - добавил министр обороны.
"Как заметил госсекретарь Тиллерсон, мы изучаем возможности для проведения с ними [КНДР] переговоров", - указал Мэттис.
Тиллерсон сообщил в субботу журналистам, которые сопровождали его во время визита в Пекин, что США зондируют возможность возобновления с КНДР переговоров, направленных на урегулирование кризиса. По его словам, у США "есть линии связи с Пхеньяном". А на следующий день Трамп написал в своем Twitter, что Тиллерсон "зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". "Человеком-ракетой" глава администрации США называет в последнее время лидера КНДР Ким Чен Ына.
Во время регулярного брифинга в Белом доме журналисты попросили пресс-секретаря президента Сару Сандерс прояснить эти слова Трампа. По ее словам, позиция США заключается в том, что "сейчас не время для переговоров". Сандерс отметила, что единственное, о чем Соединенные Штаты будут говорить с КНДР, - это "о возвращении домой удерживаемых ими американцев".
На уточняющий вопрос, "считает ли президент, что прибегать к дипломатии в отношении КНДР не имеет смысла", пресс-секретарь отметила разницу "между переговорами и оказанием дипломатического давления". По ее словам, США поддерживают необходимость оказания дипломатического давления, при этом "сейчас не время вести переговоры с Северной Кореей".