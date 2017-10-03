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Власти Испании вычтут из зарплат каталонских чиновников день всеобщей забастовки

Международная панорама
3 октября, 19:47 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 3, октября. /ТАСС

В центральном аппарате автономных властей насчитывается 180 тыс. служащих

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© EPA-EFE/SUSANNA SAEZ

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Министерство финансов и по делам госслужащих Испании вычтет из зарплат каталонских чиновников день всеобщей забастовки, которая проходит во вторник по всему региону. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, в центральном аппарате автономных властей насчитывается 180 тыс. служащих. Значительная часть из них поддержала стачку. В середине сентября правительство Испании решило принять новые меры по контролю за расходами в Каталонии. Механизм предусматривает, что Мадрид возьмет под свой контроль расходы региональных властей.

В Каталонии во вторник проходит всеобщая забастовка, объявленная в знак протеста против подавления референдума о независимости. В Барселоне в массовых митингах приняли участие около 300 тыс. человек.

В воскресенье в регионе прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. Часто это приводило к стычкам. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек. По данным МВД Испании, более 430 стражей порядка получили травмы.

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