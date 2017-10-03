Премьер Ирака призвал к совместному с Иракским Курдистаном управлению спорными районами

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади призвал к совместному с властями Иракского Курдистана управлению так называемыми спорными районами, граничащими с автономным регионом. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabia.

По имеющейся информации, иракский премьер выступил с инициативой "совместного управления спорными районами под руководством центральных властей в Багдаде". Одновременно аль-Абади предупредил об опасности "военной эскалации обстановки" в одном из таких спорных районов - Киркуке, который является одним из основных центров по добыче сырой нефти в стране.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Центральное правительство в Багдаде рассматривает проведенный плебисцит неконституционным и не признает результатов голосования в Иракском Курдистане.