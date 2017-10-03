Додон раскритиковал участие армии Молдавии в учениях НАТО

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КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подверг критике участие молдавских военных в учениях НАТО и заявил о необходимости реформирования Минобороны республики.
"Считаю необходимым кардинальное реформирование Министерства обороны. Во главе данного ведомства должен стоять профессионал военного дела, неподкупный человек, патриот своей страны. Подверг жесткой критике участие военнослужащих в военных учениях и отметил, что приказы Верховного главнокомандующего подлежат исполнению", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам состоявшегося во вторник рабочего заседания с руководством военного ведомства, Генштаба и командующими воинских частей.
"Напоминаю, что Молдова является нейтральным государством. Выступаю категорически против превращения молдавских солдат в винтики какого бы то ни было военного блока - западного или восточного", - заявил глава государства.
Кроме того, он потребовал "прекратить любые действия по реорганизации или передислокации воинских частей до утверждения комплексного плана развития национальной армии". Он также сообщил, что в ближайшее время выступит с законодательной инициативой о предоставлении военнослужащим, а также вольнонаемным служащим Минобороны социального пакета, так как в настоящее время военные ущемлены в правах по сравнению с сотрудниками других силовых структур.
Ранее Додон запретил молдавским военнослужащим участвовать в многонациональных учениях НАТО Rapid Trident-2017 на Украине. Однако правительство, сформированное правящей проевропейской коалицией, отправило туда контингент из 57 военных. В ответ президент подписал указ, которым запретил участие молдавских военнослужащих в любых учениях, стажировках и курсах за рубежом без его письменного разрешения. Он распорядился понизить в должностях и воинских званиях офицеров, которые ослушались его приказа.
Со своей стороны исполняющий обязанности министра обороны Георге Галбура после заседания заявил журналистам, что отправляя солдат на Украину, действовал на основании распоряжения правительства.