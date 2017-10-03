Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Молдавии на саммите СНГ планирует обсудить с президентом РФ двусторонние отношения

Международная панорама
3 октября, 20:14 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 3, октября. /ТАСС

Игорь Додон отметил, что видит своей целью восстановление "полноценного стратегического партнерства" между странами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи весь спектр двусторонних отношений.

"В ходе предстоящей на следующей неделе встречи в Сочи обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдавией и Россией", - написал Додон во вторник на своей странице в Facebook. Ранее глава Молдавии рассказал журналистам, что следующая встреча с Путиным состоится в Сочи 11 октября на полях саммита глав государств - членов СНГ.

На прошлой неделе в ходе встречи с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным Додон отметил устойчивый рост торговли между двумя государствами в последние несколько месяцев. Он также выразил признательность властям РФ за амнистию, под которую попали десятки тысяч молдавских гастарбайтеров, нарушивших ранее российское миграционное законодательство. Додон также сообщил, что планирует просить у руководства России дополнительной амнистии для трудовых мигрантов, которые не успели легализоваться.

Несмотря на эти шаги, правительство Молдавии, в оппозиции к которому находится президент республики, предприняло в последние месяцы череду антироссийских мер, среди которых высылка дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персоной нон-грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Додон возложил ответственность за эти действия на правящую в республике Демократическую партию Молдовы и ее "западных кураторов", которые, по его словам, озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Кишиневом и Москвой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
"Моя должность — Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Саакашвили просит политического убежища на Украине
7
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
Темы дня
Новости партнеров
Реклама