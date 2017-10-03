Глава Молдавии на саммите СНГ планирует обсудить с президентом РФ двусторонние отношения

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КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи весь спектр двусторонних отношений.
"В ходе предстоящей на следующей неделе встречи в Сочи обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдавией и Россией", - написал Додон во вторник на своей странице в Facebook. Ранее глава Молдавии рассказал журналистам, что следующая встреча с Путиным состоится в Сочи 11 октября на полях саммита глав государств - членов СНГ.
На прошлой неделе в ходе встречи с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным Додон отметил устойчивый рост торговли между двумя государствами в последние несколько месяцев. Он также выразил признательность властям РФ за амнистию, под которую попали десятки тысяч молдавских гастарбайтеров, нарушивших ранее российское миграционное законодательство. Додон также сообщил, что планирует просить у руководства России дополнительной амнистии для трудовых мигрантов, которые не успели легализоваться.
Несмотря на эти шаги, правительство Молдавии, в оппозиции к которому находится президент республики, предприняло в последние месяцы череду антироссийских мер, среди которых высылка дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персоной нон-грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.
Додон возложил ответственность за эти действия на правящую в республике Демократическую партию Молдовы и ее "западных кураторов", которые, по его словам, озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Кишиневом и Москвой.