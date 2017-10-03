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Reuters: ЦБ Ирака прекратит продажу долларов четырем основным банкам Иракского Курдистана

Международная панорама
3 октября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Кроме того, по данным агентства, будут прекращены все переводы иностранной валюты в Курдистан

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Ирака проинформировал во вторник региональное правительство Иракского Курдистана (ИК) о прекращении продажи долларов четырем ведущим банкам этого автономного района. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на банковские и правительственные источники. Кроме того, по его данным, ЦБ остановит все переводы иностранной валюты в ИК.

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Ранее сообщалось, что во вторник Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за заморозку всех финансовых операций с курдским регионом. Соответствующая резолюция была внесена на рассмотрение парламентским комитетом по финансам и одобрена в ответ на проведенный властями ИК 25 сентября референдум о независимости автономии. В частности, Центробанку поручено прекратить продажу твердой валюты как банкам автономии, так и тем банковским структурам, которые имеют там свои филиалы.

28 сентября базирующийся в Лондоне арабоязычный новостной портал Al Araby Al Jadeed со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦБ Ирака сообщил, что регулятор приостановил все финансовые операции с ИК. По словам чиновника, три банка курдской автономии не были допущены к утренним торгам с твердой валютой, которые прошли в Багдаде. Кроме того, банковским учреждениям и переводящим финансовые средства организациям, работающим в столице и других 14 провинциях страны, было запрещено направлять валютные средства в ИК.

Референдум о независимости ИК, против которого категорически высказалось центральное правительство, прошел 25 сентября. Более 90% человек, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

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