В день всеобщей забастовки на улицы Барселоны вышли сотни тысяч каталонцев

БАРСЕЛОНА, 3 октября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Всеобщая забастовка, объявленная во вторник в Каталонии в знак протеста против ограничения общественных свобод и жестких действий испанской полиции, изменила привычный ход жизни в регионе.

Как мог убедиться корреспондент ТАСС, на улицы вышли сотни тысяч местных жителей, но, несмотря ни на что, манифестации проходят в самой мирной и доброжелательной обстановке, без эксцессов.

"Мертвый вторник"

Забастовка на всей территории Каталонии была объявлена по инициативе коалиции профсоюзов и общественных организаций. Главный повод - протест против жестких действий испанской полиции в отношении каталонцев, пришедших в минувшее воскресенье голосовать на референдуме о независимости. "Мы призываем участников воплотить в жизнь эти принципы борьбы с подавлением и защиты прав и свобод, которые мы не дадим у себя отобрать", - подчеркнули во Всеобщей конфедерации труда, одном из ведущих профсоюзов региона.

Стачка получила массовую поддержку во всем регионе. С самого утра в Барселоне не работал общественный транспорт, оказалась блокирована работа морского порта, почти перестали ездить такси, остались закрытыми многочисленные кафе, рестораны, магазины, аптеки, газетные киоски, сувенирные лавки. Аналогичная ситуация отмечена в других крупнейших городах автономии - Таррагоне, Жироне, Льейде.

Присоединились к забастовке и правительственные учреждения Каталонии, обязавшись гарантировать лишь "минимальный объем услуг", критически важный для населения. Это касается как административных заведений, так и больниц.

Неудобства туристам

Неприятным сюрпризом нынешние события в Барселоне стали для иностранных туристов, которые тысячами ежедневно приезжают в каталонскую столицу. К забастовке массово подключились и работники культурной сферы: в первый день стачки оказались закрыты почти все барселонские музеи и театры, нельзя было попасть и в самые известные соборы города - храм Святого Семейства ("Саграда-Фамилия") и кафедральный собор Святого Креста и Святой Евлалии в старом городе. Иностранных гостей встречали запертые двери с объявлением о том, что сегодня вход для всех закрыт.

"Мы же не знали, что все это случится, когда брали билеты, - сетует глава семейства из России, которого эта ситуация застала врасплох. - Придется сегодня отдыхать в гостинице. Но у нас еще в запасе три дня, будем надеяться, что все наладится".

Проблемы испытывали и те, кому в этот день предстояло покидать столицу. Метро и автобусы ходить перестали, а пригородные поезда ходили с большими перерывами. Частная компания, обслуживающая автобусный экспресс до аэропорта, к стачке присоединяться не стала, однако из-за массовых демонстраций по всему городу движение автобусов также оказалось затруднено.

Многотысячные митинги

Забастовка, на время которой прекратили работу и все государственные вузы Каталонии, сопровождается многотысячными митингами в Барселоне и других городах региона. По данным властей каталонской столицы, в общей сложности на улицы города во вторник вышли порядка 300 тыс. человек.

В Барселоне эпицентром протестной активности остается здание местного управления испанской национальной полиции, перед которым с небольшими перерывами студенты митингуют уже вторые сутки. Полицейский штаб расположен на улице Лаетана - одной из главных транспортных артерий центральной части города, которая из-за протестов и забастовки перекрыта почти на всем своем протяжении.

Манифестанты плотно заполнили пространство перед полицейским управлением, скандируя лозунги за независимость Каталонии и размахивая каталонскими флагами. Многие в руках держат транспаранты с лозунгами на английском языке в защиту демократии.

Протестующих от полицейских отделяет плотное кольцо пожарных, которые в этот день вышли митинговать вместе со всеми, но одновременно помогают соблюдать порядок. Периодически у полицейских возникает необходимость воспользоваться одним из фургонов, припаркованных в оцеплении, пожарные просят толпу организованно освободить пространство, и сразу получают согласие.

"Мы - мирные люди, и наш протест - исключительно мирный", - отмечают в один голос молодые люди, второй день протестующие против того, что они называют "уничтожением демократии". Отвечая на вопрос о готовности защищать независимость с оружием в руках, каталонцы раз за разом повторяют: "Мы не собираемся воевать, у нас нет армии, и, возможно, ее не будет в независимой Каталонии. Мы - за сопротивление без насилия".

Скопления людей спорадически образуются и в других районах Барселоны. На площади Святого Иакова в старом городе, где друг напротив друга стоят здания мэрии и правительства автономии, группами по несколько человек прямо на брусчатке сидят манифестанты, большинство - с "эстреледами" - звездно-полосатыми флагами каталонских сторонников независимости.

Нередко над толпой можно увидеть и флаги Испанской Республики, не устоявшей в гражданской войне против франкистов. Вместе с соратниками-республиканцами протестовать против действий испанских властей вышел каталонец Жоан, размахивая огромным флагом СССР. "Я очень люблю коммунизм и Советский Союз, - объяснил он свой выбор в беседе с корреспондентом ТАСС. - Действительно, он в итоге развалился, в том числе из-за сепаратизма национальных автономий, как здесь, но у нас - другая история, а историю Советского Союза я изучал очень внимательно, многое, что о нем сейчас везде говорят, - ложь и пропаганда".

Меры безопасности

Манифестации в Барселоне проходят при повышенных мерах безопасности, но большого напряжения в городе не чувствуется. Люди свободно прогуливаются по улицам с флагами и транспарантами. Многие из проспектов перекрыты. В небе над городом постоянно барражирует вертолет национальной полиции Испании.

Порядок на улицах обеспечивают главным образом сотрудники "Моссос д'Эсквадра" - каталонской автономной полиции. Стражи порядка подчеркнуто вежливы и дружелюбны. "По закону нам нельзя участвовать в забастовках, за это в Испании есть строгое наказание. Поэтому сегодня мы дежурим. Но все проходит мирно и без каких-либо инцидентов", - делятся наблюдениями полицейские.

Отсутствие инцидентов официально подтвердила и мэр Барселоны Ада Колау. "В ситуационном центре мы следим за всеобщей забастовкой вместе с силами безопасности и службами скорой помощи Барселоны. Сегодня на улицы вышли 300 тыс. человек, не было зафиксировано ни единого инцидента", - написала градоначальница на своей странице в Twitter.

Референдум в Каталонии

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.