Глава Комитета начштабов США: лидер КНДР не удержит власть без отказа от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын не удержится у власти, если он не откажется от ядерного оружия и баллистических ракет.

Такое мнение выразил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных обстановке в Афганистане. Прямая трансляция велась на сайте комитета.

По словам генерала, международные санкции должны быть достаточно жесткими, чтобы убедить Ким Чен Ына в том, что ему не удастся остаться у руля власти в случае, если он не откажется от ядерных амбиций. "Ким Чен Ыну нужно осознать, что он не сможет удержаться у власти, имея в своем распоряжении баллистические ракеты и ядерное оружие, потому что международное сообщество не позволит ему это сделать", - подчеркнул глава КНШ.

"В прошлом мы уже видели, что, когда урезались поставки нефти [в КНДР], менялось и поведение Ким Чен Ына, - продолжил Данфорд. - Факт заключается в том, что ему для выживания нужно, чтобы в страну поступали извне экономические ресурсы".

Генерал в очередной раз повторил, что Пентагон "поддерживает дипломатические и экономические усилия, прилагаемые Госдепартаментом, в урегулировании кризиса вокруг КНДР". В то же время он заверил сенаторов, что американские военнослужащие "готовы защитить страну в случае провокаций" со стороны КНДР.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и на поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ограничил экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки.