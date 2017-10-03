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Госдеп: США не стремятся сменить режим в КНДР и не ищут повода для вторжения

Международная панорама
3 октября, 21:40 UTC+3 ООН ООН 3, октября. /ТАСС

По словам представителя Госдепартамента Аниты Фридт, Вашингтон "продолжает поиск дипломатического решения"

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ООН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются найти дипломатическое решение ситуации вокруг КНДР и не стремятся сменить режим в Пхеньяне или вторгнуться в страну. Об этом заявила во вторник и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт на общих прениях в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Текст ее выступления распространила пресс-служба всемирной организации.

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"Соединенные Штаты продолжают поиск дипломатического решения этого кризиса и не стремятся сменить режим в Северной Корее, свергнуть его, добиться ускоренного воссоединения полуострова, а также не ищут повода для того, чтобы направить войска на север демилитаризованной зоны. В то же время Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность себя и своих союзников. Мы продолжим работать с Республикой Кореей и Японией, предпринимая все необходимые меры для сдерживания и защиты от любого нападения со стороны Северной Кореи", - сказала Фридт.

Она назвала ракетно-ядерную программу КНДР "самой большой угрозой" для международного мира и безопасности на сегодняшний день. Разрабатывая ядерное оружие и средства его доставки, северокорейское руководство нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, отметила дипломат. По ее словам, "провокационные действия" КНДР подчеркивают необходимость того, чтобы каждая страна оказала "усиленное дипломатическое и экономическое давление на режим пока кризис не разрешится".

Отвечая на выпады американской стороны, представитель делегации КНДР на заседании 1-го комитета Генассамблеи заявил, что его страна разрабатывает ядерное оружие "в ответ на реальную угрозу со стороны США". По его словам, именно Соединенные Штаты первыми в истории применили ядерное оружие в Японии в 1945 году, затем угрожали его применением в ходе Корейской войны, а после разместили стратегические вооружения в Южной Корее и начали проводить крупномасштабные военные маневры в регионе.

В ходе последовавшей перепалки США предупредили, что "никогда не признают" ядерный статус КНДР, в ответ на что северокорейская делегация отметила, что не нуждается в чьем- либо признании, а также призвала Вашингтон сначала уничтожить собственное ядерное оружие, после чего требовать аналогичных шагов от других стран.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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