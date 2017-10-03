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Глава Пентагона заявил, что хотел бы увидеть доказательства поддержки Россией талибов

Международная панорама
3 октября, 21:44 UTC+3

По словам Джеймса Мэттиса, в то, что Россия может поддерживать движение "Талибан", трудно поверить, поскольку это не в ее интересах

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Поддержка движения "Талибан" не находится в интересах России и Ирана, и Пентагон не готов сделать однозначный вывод по поводу того, о какой поддержке талибов может идти речь. Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис во время слушаний в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

"Поддерживать их ["Талибан"] не в интересах России, не в интересах Ирана и однозначно не в интересах народа Афганистана", - сказал он, отвечая на просьбу сенатора прокомментировать сообщения о поддержке Россией и Ираном движения "Талибан".

"Это едва ли поддается объяснению, зачем им делать что- то, что не в их интересах. Я не готов однозначно сказать, о чем именно может идти речь. Я хотел бы увидеть доказательства того, насколько значительна оказываемая поддержка. В это трудно поверить: многие иранские дипломаты были убиты талибами, у России также было много проблем с терроризмом в Южной и Центральной Азии", - добавил Мэттис.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
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США Иран Россия Афганистан
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