Глава Пентагона заявил, что хотел бы увидеть доказательства поддержки Россией талибов

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Поддержка движения "Талибан" не находится в интересах России и Ирана, и Пентагон не готов сделать однозначный вывод по поводу того, о какой поддержке талибов может идти речь. Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис во время слушаний в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

"Поддерживать их ["Талибан"] не в интересах России, не в интересах Ирана и однозначно не в интересах народа Афганистана", - сказал он, отвечая на просьбу сенатора прокомментировать сообщения о поддержке Россией и Ираном движения "Талибан".

"Это едва ли поддается объяснению, зачем им делать что- то, что не в их интересах. Я не готов однозначно сказать, о чем именно может идти речь. Я хотел бы увидеть доказательства того, насколько значительна оказываемая поддержка. В это трудно поверить: многие иранские дипломаты были убиты талибами, у России также было много проблем с терроризмом в Южной и Центральной Азии", - добавил Мэттис.