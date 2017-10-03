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Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию

Международная панорама
3 октября, 22:11 дата обновления: 3 октября, 22:37 UTC+3

При этом Филипп VI отметил, что в сложившейся ситуации сами каталонцы могут рассчитывать на поддержку всего государства

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Король Испании Филипп VI

Король Испании Филипп VI

© AP Photo/Michael Probst

МАДРИД. 3 октября. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI заявил во вторник, что власти Каталонии нарушают конституцию страны. Монарх, выступление которого транслировал сайт королевского дворца, произнес речь спустя два дня после референдума о независимости Каталонии.

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Филипп VI отметил, что власти автономной области "нарушают конституцию и устав региона". Он добавил, что каталонцы могут рассчитывать "на полную поддержку остальных испанцев". Монарх напомнил о "твердой приверженности короны конституции и единству Испании".

"Мы переживаем очень серьезную ситуацию в нашей демократической жизни", - отметил Филипп VI. Он обратил внимание на то, что происходящее в Каталонии "может поставить под угрозу экономическую стабильность" региона и Испании в целом. "Это сложная ситуация, но мы ее преодолеем, - добавил король. - Мы верим в нашу страну".

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

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