Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию

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МАДРИД. 3 октября. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI заявил во вторник, что власти Каталонии нарушают конституцию страны. Монарх, выступление которого транслировал сайт королевского дворца, произнес речь спустя два дня после референдума о независимости Каталонии.
Филипп VI отметил, что власти автономной области "нарушают конституцию и устав региона". Он добавил, что каталонцы могут рассчитывать "на полную поддержку остальных испанцев". Монарх напомнил о "твердой приверженности короны конституции и единству Испании".
"Мы переживаем очень серьезную ситуацию в нашей демократической жизни", - отметил Филипп VI. Он обратил внимание на то, что происходящее в Каталонии "может поставить под угрозу экономическую стабильность" региона и Испании в целом. "Это сложная ситуация, но мы ее преодолеем, - добавил король. - Мы верим в нашу страну".
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.