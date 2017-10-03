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МИД Кубы: решение США о выдворении дипломатов является необоснованным и неприемлемым

Международная панорама
3 октября, 22:13 дата обновления: 3 октября, 23:21 UTC+3

По словам главы ведомства Бруно Родригеса, доказательств того, что американские дипломаты подверглись в Гаване неким "акустическим атакам", нет

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ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Куба считает решение США о сокращении персонала кубинского посольства в Вашингтоне необоснованным и неприемлемым. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Гаване министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

"МИД выражает протест в связи с этим необоснованным и неприемлемым решением", - указал Родригес.

Он также подчеркнул, что доказательств того, что американские дипломаты подверглись в Гаване неким "акустическим атакам", нет. 

"Не существует ни единого доказательства того, что предполагаемые инциденты действительно произошли. Причины и происхождение заболеваний, о которых сообщили американские дипломаты и члены их семей, неизвестны. Не удалось установить и предполагаемых исполнителей", - отметил Родригес.

По его словам, на Кубе нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак. Глава внешнеполитического ведомства также указал, что США не предоставили Кубе достаточной информации для расследования этого дела.

В частности, кубинские власти не получили никаких медицинских заключений о состоянии здоровья якобы пострадавших дипломатов.

Во вторник США потребовали от Кубы сократить на 15 человек число сотрудников своего посольства в Вашингтоне, им предписано покинуть территорию США в течение семи дней.

Данное решение стало ответом на некие "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих.

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