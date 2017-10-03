Республиканцы США считают преждевременными консультации по ужесточению законов об оружии

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает преждевременным проведение консультаций по ужесточению законодательства о продаже оружия. С таким заявлением он выступил во вторник перед журналистами в Сенате. Трансляцию подхода сенатора к прессе вел телеканал C-Span.

"Расследование [трагедии в Лас-Вегасе] еще не закончено, и я думаю, что преждевременно обсуждать законодательное урегулирование данного вопроса, - отметил Макконнелл. - Я думаю, что особенно неуместно политизировать такое событие, которое произошло всего полтора дня назад".

В понедельник с аналогичным заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, назвав преждевременными обсуждения изменений законов, касающихся продажи оружия.

При этом правозащитная организация Human Rights Watch во вторник опубликовала в своем Twitter заявление, в котором призвала Конгресс США без промедления принять меры по ужесточению норм в сфере оборота оружия в связи с трагедией в Лас-Вегасе (штат Невада), унесшей жизни 59 человек.

В нем подчеркивается, что "Конгресс - ветвь власти, которая может быть наиболее эффективной в том, что касается сокращения насилия с применением оружия, - продолжает хранить молчание". Как отмечается в заявлении, законодателям "следует прекратить быть помехой для прогресса, проявить лидерство и действовать".