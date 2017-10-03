Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США призвали страны не подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Международная панорама
3 октября, 23:03 UTC+3 ООН ООН 3, октября. /ТАСС

По словам представителя Госдепа Аниты Фридт, пока обстановка на Корейском полуострове остается напряженной, подписание такого документа будет "безответственным" шагом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали во вторник государства - члены ООН не становиться участниками Договора о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не принимала участие ни одна из ядерных держав. Как заявила на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт, договор, открывшийся для подписания 20 сентября, контрпродуктивен и подрывает существующие механизмы контроля за нераспространением ядерного оружия.

Смотрите также
Испытание баллистической ракеты в Северной Корее

Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира

По ее словам, США понимают стремление стран добиться прогресса в ядерном разоружении, однако ситуация с КНДР показывает, что нельзя игнорировать вызовы, которые, "к сожалению, делают ядерное сдерживание необходимым". Она подчеркнула, что со стороны Соединенных Штатов будет "безответственным" поставить подпись под новым соглашением. "Нас беспокоит, что этот договор не только бесполезен, но и контрпродуктивен", - сказала Фридт, предупредив, что документ "приведет к усилению политических разногласий" и потенциально может привести к созданию форума на подмену процедуре обзора Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Подрыв легитимности и потенциала существующих механизмов в области нераспространения и разоружения не поможет дальнейшему прогрессу. Это помешает ему. Поэтому мы призываем государства не подписывать договор и вместо этого работать с нами над мерами, которые потенциально могут привести к реальному прогрессу в достижении наших общих целей", - подчеркнула и. о. помощника госсекретаря.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

Она заверила, что Соединенные Штаты "будут продолжать работать со всеми государствами в существующих и одобренных консенсусом рамках для решения проблем нераспространения и вызовов в сфере безопасности". "Мы также привержены принятию эффективных мер в направлении ядерного разоружения, как это предусмотрено ДНЯО. Несмотря на то, что прогресс медленный, порой пугающе медленный, это не повод сбрасывать со счетов механизмы и идеи, которые помогли нам добиться успеха в прошлом и помогут в будущем", - отметила дипломат.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением.

Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств. Договор вступит в силу спустя 90 дней после того, как к нему присоединятся 50 стран. На данный момент документ подписали около 50 государств, три ратифицировали. На прошлой неделе заместитель представителя РФ при ООН Владимир Сафронков назвал разработку договора ошибкой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Китай Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США призвали страны не подписывать Договор о запрещении ядерного оружия
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
6
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
7
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама