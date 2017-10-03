США призвали страны не подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали во вторник государства - члены ООН не становиться участниками Договора о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не принимала участие ни одна из ядерных держав. Как заявила на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт, договор, открывшийся для подписания 20 сентября, контрпродуктивен и подрывает существующие механизмы контроля за нераспространением ядерного оружия.

По ее словам, США понимают стремление стран добиться прогресса в ядерном разоружении, однако ситуация с КНДР показывает, что нельзя игнорировать вызовы, которые, "к сожалению, делают ядерное сдерживание необходимым". Она подчеркнула, что со стороны Соединенных Штатов будет "безответственным" поставить подпись под новым соглашением. "Нас беспокоит, что этот договор не только бесполезен, но и контрпродуктивен", - сказала Фридт, предупредив, что документ "приведет к усилению политических разногласий" и потенциально может привести к созданию форума на подмену процедуре обзора Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Подрыв легитимности и потенциала существующих механизмов в области нераспространения и разоружения не поможет дальнейшему прогрессу. Это помешает ему. Поэтому мы призываем государства не подписывать договор и вместо этого работать с нами над мерами, которые потенциально могут привести к реальному прогрессу в достижении наших общих целей", - подчеркнула и. о. помощника госсекретаря.

Она заверила, что Соединенные Штаты "будут продолжать работать со всеми государствами в существующих и одобренных консенсусом рамках для решения проблем нераспространения и вызовов в сфере безопасности". "Мы также привержены принятию эффективных мер в направлении ядерного разоружения, как это предусмотрено ДНЯО. Несмотря на то, что прогресс медленный, порой пугающе медленный, это не повод сбрасывать со счетов механизмы и идеи, которые помогли нам добиться успеха в прошлом и помогут в будущем", - отметила дипломат.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением.

Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств. Договор вступит в силу спустя 90 дней после того, как к нему присоединятся 50 стран. На данный момент документ подписали около 50 государств, три ратифицировали. На прошлой неделе заместитель представителя РФ при ООН Владимир Сафронков назвал разработку договора ошибкой.