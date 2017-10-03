Городская гвардия Барселоны: протестные акции в городе собрали 700 тыс. человек

БАРСЕЛОНА, 3 октября. /ТАСС/. Массовые митинги в Барселоне, сопровождавшие во вторник всеобщую забастовку, объявленную в знак протеста против подавления каталонского референдума о независимости, собрали порядка 700 тыс. человек. Об этом заявили в городской гвардии Барселоны.

"Около 700 тыс. человек приняли этим вечером участие в манифестациях, созванных в Барселоне", - сообщается на официальной странице барселонской муниципальной службы охраны порядка в Twitter.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.