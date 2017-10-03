Тереза Мэй назвала важным решение вопроса о границе на острове Ирландия после Brexit

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй считает важным, чтобы после того, как Великобритания выйдет из ЕС, между Северной Ирландией и Республикой Ирландия не появилась граница с пограничной инфраструктурой.

"Мы ясно заявляли о том, что на границе не должно быть физической инфраструктуры, и Европейский союз согласен с этим. Важно, чтобы мы не вернулись к жесткой границе, существовавшей в прошлом", - приводит во вторник слова премьер-министра агентство Reuters.

Вопрос о границе между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и являющейся членом ЕС Республикой Ирландия (обе расположены на острове Ирландия) - одна их ключевых тем, по котором Лондон и Брюссель намерены договориться в первую очередь.

Мэй выразила надежду и на то, что партии Северной Ирландии смогут прийти к соглашению между собой, чтобы положить конец внутреннему политическому кризису и не допустить введения прямого управления из Лондона. "Я твердо убеждена в том, что решения по поводу Северной Ирландии должны приниматься в самой Северной Ирландии. Поэтому мы хотим, чтобы исполнительная власть [в этом регионе] была в рабочем состоянии", - сказала Мэй.

Внеочередные выборы в Ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись 2 марта, а 27 марта партиям надлежало завершить процесс формирования коалиционного правительства. Однако за день до истечения этого срока республиканская партия Sinn Féin заявила о выходе из переговоров под предлогом того, что этот процесс себя исчерпал, и не стала выдвигать кандидатуру лидера своей парламентской фракции Мишель О'Нил на должность заместителя первого министра в правительстве Северной Ирландии. В свою очередь лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер, которую поддерживает протестантское население, выразила сомнение в том, что у Sinn Féin изначально было стремление договариваться по вопросу формирования правительства национального единства.

Таким образом, достичь согласия стороны не в состоянии уже несколько месяцев. Если партии не смогут договориться о создании правительства национального единства, то впервые за 10 лет в регионе может быть введено прямое правление Лондона.