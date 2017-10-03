Тереза Мэй назвала важным решение вопроса о границе на острове Ирландия после Brexit

СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК "Арсенал" на сумму €592 млнСпорт 3 октября, 23:33
Александр Медведев: игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотретьСпорт 3 октября, 23:13
Хоккеист ЦСКА Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛСпорт 3 октября, 23:03
Срок восстановления хоккеиста ЦСКА Шалунова станет известен после осмотра врачейСпорт 3 октября, 22:36
Путин задал темп подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 годаСпорт 3 октября, 22:34
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-ФранцискоМеждународная панорама 3 октября, 22:22
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституциюМеждународная панорама 3 октября, 22:11
Европейский университет в Санкт-Петербурге переформатирован в НИИОбщество 3 октября, 21:56
Клуб КХЛ "Локомотив" расторг контракт с главным тренером КудашовымСпорт 3 октября, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй считает важным, чтобы после того, как Великобритания выйдет из ЕС, между Северной Ирландией и Республикой Ирландия не появилась граница с пограничной инфраструктурой.
"Мы ясно заявляли о том, что на границе не должно быть физической инфраструктуры, и Европейский союз согласен с этим. Важно, чтобы мы не вернулись к жесткой границе, существовавшей в прошлом", - приводит во вторник слова премьер-министра агентство Reuters.
Вопрос о границе между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и являющейся членом ЕС Республикой Ирландия (обе расположены на острове Ирландия) - одна их ключевых тем, по котором Лондон и Брюссель намерены договориться в первую очередь.
Мэй выразила надежду и на то, что партии Северной Ирландии смогут прийти к соглашению между собой, чтобы положить конец внутреннему политическому кризису и не допустить введения прямого управления из Лондона. "Я твердо убеждена в том, что решения по поводу Северной Ирландии должны приниматься в самой Северной Ирландии. Поэтому мы хотим, чтобы исполнительная власть [в этом регионе] была в рабочем состоянии", - сказала Мэй.
Внеочередные выборы в Ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись 2 марта, а 27 марта партиям надлежало завершить процесс формирования коалиционного правительства. Однако за день до истечения этого срока республиканская партия Sinn Féin заявила о выходе из переговоров под предлогом того, что этот процесс себя исчерпал, и не стала выдвигать кандидатуру лидера своей парламентской фракции Мишель О'Нил на должность заместителя первого министра в правительстве Северной Ирландии. В свою очередь лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер, которую поддерживает протестантское население, выразила сомнение в том, что у Sinn Féin изначально было стремление договариваться по вопросу формирования правительства национального единства.
Таким образом, достичь согласия стороны не в состоянии уже несколько месяцев. Если партии не смогут договориться о создании правительства национального единства, то впервые за 10 лет в регионе может быть введено прямое правление Лондона.