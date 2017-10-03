Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США изучают данные о предоставлении Россией интернет-услуг КНДР

Международная панорама
3 октября, 23:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

Ранее Американо-корейский институт в Вашингтоне заявил, что российская компания "Транстелеком" якобы начала предоставлять КНДР "интернет-соединение"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американская администрация изучает сведения о том, что Россия начала предоставлять КНДР услуги интернет-связи. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы видели это сообщение. Мы еще не знаем в точности, каковы эти отношения [между Россией и Северной Кореей]. Независимым образом мы это не подтвердили. Не хочу комментировать и говорить, что, да, мы знаем об этом канале; мы еще не разобрались с этим, мы только что об этом узнали, не хочу строить предположения", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США.

Как утверждал ранее Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, российская телекоммуникационная компания "Транстелеком" (ТТК), "по всей видимости, начала предоставлять КНДР интернет-соединение". По его данным, новое соединение, обеспеченное ТТК, появилось в базах данных интернет-коммуникаций в воскресенье в 12:08 мск.

Как заявили ТАСС в пресс-службе ТТК, комментируя эту публикацию, компания имеет стык магистральных сетей связи с КНДР по договору с Korea Posts and Telecommunications Corp., который заключен в 2009 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США призвали страны не подписывать Договор о запрещении ядерного оружия
2
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
3
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня
6
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
7
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама