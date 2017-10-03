США изучают данные о предоставлении Россией интернет-услуг КНДР

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американская администрация изучает сведения о том, что Россия начала предоставлять КНДР услуги интернет-связи. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы видели это сообщение. Мы еще не знаем в точности, каковы эти отношения [между Россией и Северной Кореей]. Независимым образом мы это не подтвердили. Не хочу комментировать и говорить, что, да, мы знаем об этом канале; мы еще не разобрались с этим, мы только что об этом узнали, не хочу строить предположения", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США.

Как утверждал ранее Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, российская телекоммуникационная компания "Транстелеком" (ТТК), "по всей видимости, начала предоставлять КНДР интернет-соединение". По его данным, новое соединение, обеспеченное ТТК, появилось в базах данных интернет-коммуникаций в воскресенье в 12:08 мск.

Как заявили ТАСС в пресс-службе ТТК, комментируя эту публикацию, компания имеет стык магистральных сетей связи с КНДР по договору с Korea Posts and Telecommunications Corp., который заключен в 2009 году.