Власти США опознали почти всех жертв бойни в Лас-Вегасе

СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК "Арсенал" на сумму €592 млнСпорт 3 октября, 23:33
Александр Медведев: игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотретьСпорт 3 октября, 23:13
Хоккеист ЦСКА Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛСпорт 3 октября, 23:03
Срок восстановления хоккеиста ЦСКА Шалунова станет известен после осмотра врачейСпорт 3 октября, 22:36
Путин задал темп подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 годаСпорт 3 октября, 22:34
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-ФранцискоМеждународная панорама 3 октября, 22:22
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституциюМеждународная панорама 3 октября, 22:11
Европейский университет в Санкт-Петербурге переформатирован в НИИОбщество 3 октября, 21:56
Клуб КХЛ "Локомотив" расторг контракт с главным тренером КудашовымСпорт 3 октября, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Власти США опознали почти всех людей, застреленных в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на понедельник. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, его выступление транслировал телеканал CNN.
"Мы опознали всех жертв, кроме троих", - сказал он.
В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка.
Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.