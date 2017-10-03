Власти США опознали почти всех жертв бойни в Лас-Вегасе

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Власти США опознали почти всех людей, застреленных в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на понедельник. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, его выступление транслировал телеканал CNN.

"Мы опознали всех жертв, кроме троих", - сказал он.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка.

Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.